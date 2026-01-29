Maxi López reveló cómo fue su relación con Lionel Messi en el Barcelona: "Hay que cuidarlo..."

"¡Nos ve Messi! Vos Maxi sos muy amigo de él, ¿escuchaste sus declaraciones?", le preguntó la animadora a su ex. Y el ex futbolista respondió: "Si, de siempre, olvídate. Antonela le gusta también".

"¿Te escribe?", insistió Wanda Nara. A lo que el participante contestó entre risas: "Me dice 'tenés que mejorar en esto, en lo otro'".

"¿Alguna anécdota con Messi para contarnos de cuando era chiquito, que se pueda contar?”, profundizó Wanda sobre esa cercana relación que mantuvieron los dos. Y él aclaró enseguida: "Sí, hay alguna, pero no se cuenta. Hay que cuidarlo al 10".

"Mucho tiempo pasaba en la casa de Maxi jugando a la PlayStation y cocinaba Napo, tu mejor amigo", recordó Wanda sobre aquellos años a su lado esperando que Maxi sumara algún otro dato interesante pero optó por la reserva.

"Napo, es verdad. Había asado, había Play y lamentablemente nos ganaba siempre el más chiquito", contestó el participante sonriendo sin profundizar en más detalles.

Messi confesó por qué mira LAM y MasterChef Celebrity

Lionel Messi sorprendió al contar qué dos programas de la televisión argentina miran diariamente con Antonela Roccuzzo desde Estados Unidos.

El capitán de la Selección Argentina contó que su pareja mira la participación de Momi Giardina en MasterChef Celebrity y él también se enganchó con el reality que conduce Wanda Nara.

"Momi dice que es amiga de Anto", le dijo Nico Occhiato en la entrevista para Luzu Tv. Y Messi confirmó: "Se escriben, sí, es verdad. Se caga de risa con ella. Ahora estábamos mirando MasterChef y se ríe con ella. No sé de qué hablan pero se mensajean de vez en cuando".

En otro pasaje de la charla, el conductor le consultó: "¿Mirás LAM?". Y el mejor futbolista del mundo no dudó en su respuesta: "Si miro. Me gusta, soy un poco como mi vieja, me divierte. A Anto no le gusta mucho, yo soy más del espectáculo, para estar al día no más e informarme un poco".

"Pero sí me gusta y a mi vieja le encanta el teatro, es cholula, le gusta todo eso. Si es por ella estaba ahí con Ángel en LAM", agregó entre risas sobre su banca al ciclo que conduce Ángel de Brito por América Tv.

"Parece que no pero dos horas menos te cambian un montón y más cuando nosotros tenemos una rutina muy determinada", reconoció los inconvenientes horarios al momento de ver televisión de Argentina en directo.