La conmovedora actitud de Wanda Nara frente a los incendios en la Patagonia

IG Wanda Nara incendios Patagonia

Luego de protagonizar un nuevo y explosivo cruce mediático que volvió a sacudir al mundo del espectáculo, Wanda Nara y Mauro Icardi quedaron otra vez en el centro de la escena. Mientras el enfrentamiento sumó acusaciones cruzadas y mensajes cargados de tensión, la empresaria y conductora decidió avanzar con un paso clave en su vida personal: la mudanza a su nueva vivienda, ubicada en el exclusivo barrio Yacht de Nordelta. Fiel a su estilo, la rubia no dejó pasar la oportunidad de compartir parte de este proceso con sus seguidores a través de las redes sociales.

Mediante una seguidilla de videos publicados en sus Instagram Stories, la figura de Telefe abrió las puertas de su flamante casa y mostró distintos rincones mientras el equipo de mudanza y limpieza trabajaba a pleno. En las imágenes se pudo ver cómo iban acomodando muebles, objetos personales y pertenencias tanto de ella como de sus cinco hijos, en una jornada intensa que marcó el inicio de una nueva etapa.

Embed

El recorrido virtual dejó en evidencia el sello personal que Wanda le imprimió a la propiedad. Los ambientes se destacan por su amplitud y luminosidad, con grandes ventanales que permiten el ingreso de luz natural, una paleta de colores neutros y materiales nobles como el mármol. Todo responde a una estética moderna y minimalista, pensada a medida de sus gustos y necesidades, y diseñada para la vida familiar.

Sin embargo, como suele ocurrir con cada paso que da la mayor de las Nara, la casa también quedó envuelta en la polémica. La finalización de la construcción, realizada según sus propias exigencias, volvió a poner sobre la mesa una vieja denuncia que Mauro Icardi había hecho tiempo atrás. El futbolista había asegurado que Wanda retiró 7 millones de euros de una cuenta bancaria que compartían, un tema que parecía haber quedado en segundo plano pero que ahora regresó con fuerza.

IG Wanda Nara mudanza

La cuestión volvió a instalarse en la agenda mediática en los últimos días, cuando Icardi hizo referencia directa al asunto en un extenso y encendido descargo virtual. Allí, el delantero contradijo públicamente a su ex y fue tajante al marcar distancia emocional: sostuvo que Wanda es únicamente la madre de sus hijas y dejó en claro que ya no la considera “familia”.

Así, mientras Wanda muestra su nueva casa y avanza con su mudanza en Nordelta, el conflicto con Icardi sigue latente y suma nuevos capítulos. Entre stories, denuncias cruzadas y declaraciones explosivas, la separación continúa siendo una de las historias más comentadas del espectáculo local.