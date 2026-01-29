En vivo Radio La Red
Policiales
Argentina
Los Angeles
Misterio y dolor

Encontraron muerta a la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

Familiares de la joven de 21 años habían reportado que no tenían noticias de ella desde hacía 8 días, cuando vecinos la vieron subirse a un auto.

Narela Barreto, la joven argentina de 27 años que era intensamente buscada en Los Ángeles, fue encontrada sin vida en las últimas hora. La chica estaba desaparecida desde el 21 de enero y su familia había realizado reiterados pedidos públicos para dar con su paradero.

La desaparición había generado una profunda preocupación entre sus allegados, quienes alertaron a la policía local luego de que Narela dejara de responder mensajes y llamadas, algo que no era habitual. A partir de ese momento, se desplegó un operativo de búsqueda en la ciudad estadounidense.

La joven había viajado a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades laborales y mantenía contacto frecuente con su familia en la Argentina. La alarma se encendió cuando ese contacto se interrumpió de manera abrupta.

Diseño sin título (46)

El último rastro de Narela Barreto

“El último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación”, contó Milagros, su prima, en diálogo con Telenoche. Desde entonces, no volvió a haber noticias de ella.

Según relató, Narela había sido vista por última vez el viernes, y el lunes fue el último día en que respondió mensajes. “Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, explicó.

Ante la falta de novedades, la familia decidió difundir la búsqueda en redes sociales, con la esperanza de obtener información que permitiera reconstruir sus últimos movimientos.

Su vida en Estados Unidos

Narela había viajado en reiteradas oportunidades a Estados Unidos. “Iba y venía. El último viaje fue en junio de 2024 y ya no volvió más”, señaló su prima. Era traductora y en la Argentina tenía un kiosco familiar, pero decidió quedarse en EE.UU. luego de asistir al casamiento de una amiga.

“Se quedó a trabajar para poder progresar”, explicó Milagros.

Tras perder contacto, la familia activó todos los canales oficiales. “Fuimos al consulado para saber si la habían deportado o detenido. No está en Migraciones ni fue deportada”, aseguró.

El último mensaje que Narela envió fue a su madre. “Le dijo que se iba a trabajar. Eso fue lo último que sabemos de ella”, precisó su prima, quien también aclaró que no hay datos sobre una pareja que pudiera aportar información relevante.

Ahora, la investigación apunta al análisis de cámaras de seguridad. “Estamos esperando que llegue su papá, que viajó hoy, para poder acceder a los videos de los edificios y tratar de identificar el auto y el recorrido”, explicó Milagros.

