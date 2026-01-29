Encontraron muerta a la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

Según relató, Narela había sido vista por última vez el viernes, y el lunes fue el último día en que respondió mensajes. “Hasta las 12 del mediodía el celular estaba prendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, explicó.

Ante la falta de novedades, la familia decidió difundir la búsqueda en redes sociales, con la esperanza de obtener información que permitiera reconstruir sus últimos movimientos.

Su vida en Estados Unidos

Narela había viajado en reiteradas oportunidades a Estados Unidos. “Iba y venía. El último viaje fue en junio de 2024 y ya no volvió más”, señaló su prima. Era traductora y en la Argentina tenía un kiosco familiar, pero decidió quedarse en EE.UU. luego de asistir al casamiento de una amiga.

“Se quedó a trabajar para poder progresar”, explicó Milagros.

Tras perder contacto, la familia activó todos los canales oficiales. “Fuimos al consulado para saber si la habían deportado o detenido. No está en Migraciones ni fue deportada”, aseguró.

El último mensaje que Narela envió fue a su madre. “Le dijo que se iba a trabajar. Eso fue lo último que sabemos de ella”, precisó su prima, quien también aclaró que no hay datos sobre una pareja que pudiera aportar información relevante.

Ahora, la investigación apunta al análisis de cámaras de seguridad. “Estamos esperando que llegue su papá, que viajó hoy, para poder acceder a los videos de los edificios y tratar de identificar el auto y el recorrido”, explicó Milagros.