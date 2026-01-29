300 metros cuadrados y crioterapia: el exclusivo penthouse en el que se hospedará Messi antes del amistoso entre Inter Miami y Atlético Nacional

Uno de los factores determinantes fue la infraestructura del hotel, especialmente diseñada para garantizar seguridad y privacidad. “No hay otro hotel que tenga nueve penthouses. Nosotros los tenemos, algunos incluso de dos pisos, con acceso exclusivo a una sola habitación. Eso fue algo que a seguridad le encantó”, remarcó.

Qué figuras ocupan las suites más exclusivas

Vallejo confirmó que las suites de mayor categoría fueron asignadas a las principales figuras del club. “Messi tiene el primer penthouse. También están Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Javier Mascherano y David Beckham”, señaló. Además, reveló que existe una suite reservada para uno de los dueños del club, aunque aclaró que no está confirmado si finalmente viajará.

En total, Inter Miami reservó 120 habitaciones, lo que representa cerca del 90% de la capacidad del hotel. Allí se alojan no solo los jugadores, sino también el cuerpo técnico, utileros y todo el staff que acompaña a la delegación.

Cómo es la suite donde se alojará Lionel Messi

Otro punto clave para la elección fue el enfoque del Wake Bio Hotel en la recuperación física y el alto rendimiento. “Somos el primer hotel de longevidad de Latinoamérica y el único en Colombia. Cuando ellos lo supieron, vinieron, hicieron el scouting y quedaron encantados”, explicó Vallejo.

El complejo cuenta con gimnasio de última generación, restaurante adaptado a planes nutricionales y una zona húmeda pensada específicamente para la recuperación: piscinas con carriles de nado, jacuzzis de agua fría y caliente, masajes y espacios de crioterapia. “Tenemos cold plunges con agua a dos grados centígrados y sauna infrarrojo, para que los jugadores puedan recuperarse mucho más rápido con los contrastes térmicos”, detalló.

La suite asignada a Messi tiene alrededor de 300 metros cuadrados, terraza, tres dormitorios y habitaciones conectadas para reforzar la seguridad privada. Además, dispone de jacuzzi propio, espacio para fisioterapia y una ubicación estratégica dentro del edificio. “Es un espacio pensado para que el equipo pueda reunirse con él, porque es un grupo muy unido”, destacó Vallejo.

El amistoso frente a Atlético Nacional será una de las paradas de la gira de Inter Miami, que continuará el 7 de febrero en Guayaquil ante Barcelona de Ecuador y finalizará en Puerto Rico, cerrando un recorrido internacional que combina fútbol, espectáculo y una logística de alto nivel.