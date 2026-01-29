En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Inter Miami
UN LUJO

300 metros cuadrados y crioterapia: el exclusivo penthouse en el que se hospedará Messi antes del amistoso entre Inter Miami y Atlético Nacional

Lionel Messi se alojará en una suite privada de un exclusivo hotel de Medellín antes del amistoso entre Inter Miami y Atlético Nacional, en un operativo que combina seguridad, privacidad y alto rendimiento.

300 metros cuadrados y crioterapia: el exclusivo penthouse en el que se hospedará Messi antes del amistoso entre Inter Miami y Atlético Nacional

La llegada de Lionel Messi a Medellín genera una expectativa que va mucho más allá del campo de juego. Mientras Inter Miami se prepara para enfrentar a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, por el segundo amistoso de su pretemporada, la atención también se posa sobre el imponente operativo que rodea la estadía del capitán argentino en la capital antioqueña.

Leé también Mastantuono respondió a las críticas tras su noche soñada en el Bernabéu: "Nunca voy a ser Messi"
mastantuono respondio a las criticas tras su noche sonada en el bernabeu: nunca voy a ser messi

El encuentro se disputará este sábado 31 de enero y será transmitido oficialmente por Canal RCN. En ese contexto, el conjunto estadounidense ajusta detalles luego de su reciente derrota en Perú, pero el foco mediático también apunta a la logística y al alojamiento elegido para una delegación repleta de figuras.

Embed

Por qué Inter Miami eligió este hotel para alojarse en Medellín

La elección del Wake Bio Hotel no fue casual. Así lo explicó Sebastián Vallejo, gerente del establecimiento, en diálogo con Win Sports. Según detalló, hubo una fuerte competencia entre distintos hoteles de la ciudad para recibir al equipo estadounidense.

“Estaban todos los hoteles de Medellín compitiendo por quién iba a recibir a Inter Miami. El acuerdo se terminó de cerrar a fines de 2025 y el 31 de diciembre ya estaba todo concretado. Cerramos el año muy felices”, explicó Vallejo.

Uno de los factores determinantes fue la infraestructura del hotel, especialmente diseñada para garantizar seguridad y privacidad. “No hay otro hotel que tenga nueve penthouses. Nosotros los tenemos, algunos incluso de dos pisos, con acceso exclusivo a una sola habitación. Eso fue algo que a seguridad le encantó”, remarcó.

Qué figuras ocupan las suites más exclusivas

Vallejo confirmó que las suites de mayor categoría fueron asignadas a las principales figuras del club. “Messi tiene el primer penthouse. También están Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Javier Mascherano y David Beckham”, señaló. Además, reveló que existe una suite reservada para uno de los dueños del club, aunque aclaró que no está confirmado si finalmente viajará.

En total, Inter Miami reservó 120 habitaciones, lo que representa cerca del 90% de la capacidad del hotel. Allí se alojan no solo los jugadores, sino también el cuerpo técnico, utileros y todo el staff que acompaña a la delegación.

Cómo es la suite donde se alojará Lionel Messi

Otro punto clave para la elección fue el enfoque del Wake Bio Hotel en la recuperación física y el alto rendimiento. “Somos el primer hotel de longevidad de Latinoamérica y el único en Colombia. Cuando ellos lo supieron, vinieron, hicieron el scouting y quedaron encantados”, explicó Vallejo.

El complejo cuenta con gimnasio de última generación, restaurante adaptado a planes nutricionales y una zona húmeda pensada específicamente para la recuperación: piscinas con carriles de nado, jacuzzis de agua fría y caliente, masajes y espacios de crioterapia. “Tenemos cold plunges con agua a dos grados centígrados y sauna infrarrojo, para que los jugadores puedan recuperarse mucho más rápido con los contrastes térmicos”, detalló.

La suite asignada a Messi tiene alrededor de 300 metros cuadrados, terraza, tres dormitorios y habitaciones conectadas para reforzar la seguridad privada. Además, dispone de jacuzzi propio, espacio para fisioterapia y una ubicación estratégica dentro del edificio. “Es un espacio pensado para que el equipo pueda reunirse con él, porque es un grupo muy unido”, destacó Vallejo.

El amistoso frente a Atlético Nacional será una de las paradas de la gira de Inter Miami, que continuará el 7 de febrero en Guayaquil ante Barcelona de Ecuador y finalizará en Puerto Rico, cerrando un recorrido internacional que combina fútbol, espectáculo y una logística de alto nivel.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi Inter Miami
Notas relacionadas
¿Messi en la Libertadores? La postura de la Conmebol sobre sumar al Inter Miami al torneo
Maxi López reveló cómo fue su relación con Lionel Messi en el Barcelona: "Hay que cuidarlo..."
Dos potencias se saludan: Yanina Latorre y Lionel Messi juntos en Miami

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar