El duro golpe que recibió Facundo Arana en medio de un dramático episodio

El momento en que Facundo se enteró del accidente fue dramático: “Llegó casi infartado en la moto y María lo llamó para avisarle que la nena estaba bien porque casi se muere. Imaginate que la nena se cae y se rompe el casco. O sea, se podría haber roto la cabeza”, contó el conductor. La angustia del actor fue intensa, pero lo que más lo afecta ahora es la tensión con India, que expresa su enojo típico de adolescente y lo confronta con sus propios límites como padre.

Además, De Brito compartió detalles sobre la separación: “La ruptura viene de hace bastante. Pasaron las fiestas cada uno por su lado: Facundo con su madre y María con los chicos. En noviembre ella se fue a Brasil con sus hijos a pasar vacaciones y lo mostraba en redes, ya desde diciembre viven en distintos lugares”. A pesar de todo, el actor mantiene la esperanza de recomponer la relación con su expareja: “Facundo a mí me dijo que quería recomponer la relación con María”.

Este episodio dejó al descubierto no solo la preocupación por la salud de su hija, sino también el dolor profundo de un padre que enfrenta la incomprensión y el enojo de una adolescente, una situación que lo ha marcado emocionalmente y que expone la fragilidad de los vínculos familiares en momentos de crisis.