El duro golpe que recibió Facundo Arana en medio de un dramático episodio

Facundo Arana
María Susini
Facundo Arana se repone de un duro golpe que recibió en medio de un episodio dramático luego de confirmarse la separación de María Susini.

Facundo Arana atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida personal, luego de que se revelara un episodio familiar que lo puso al límite emocional. Tras más de 20 años junto a María Susini, el actor confirmó su separación, asegurando públicamente que fue en buenos términos. Sin embargo, recientes detalles muestran que la situación familiar es mucho más compleja de lo que parecía.

El drama comenzó cuando India, una de las hijas adolescentes que Facundo tiene en común con María, sufrió un grave accidente mientras practicaba equitación. La joven cayó de un caballo y su casco se rompió, un hecho que pudo haber tenido consecuencias fatales. La tensión creció cuando trascendió que Facundo no habría podido ingresar a la clínica para estar con su hija, lo que generó rumores sobre posibles restricciones legales en su contra.

En una reciente emisión de LAM (América TV), Ángel de Brito explicó la verdad detrás de la situación: “La primera información que nos llegó fue que había una restricción de acercamiento en contra de Facundo puesta por María. Hoy, finalmente, di con alguien que conoce muy bien la historia y me confirma que no hay ningún tipo de restricción, ni perimetral, ni cautelar, ni de nada. En la Justicia no hay nada”, aclaró.

No obstante, la complejidad de la relación familiar quedó en evidencia: “Están separados hace mucho tiempo, con hijos adolescentes que le hacen reclamos a los padres. Me confirman que la nena, como todo adolescente, está enojada con su padre”, relató De Brito, dejando entrever que el verdadero golpe para Arana no fue solo el susto del accidente, sino la distancia emocional con su hija.

El momento en que Facundo se enteró del accidente fue dramático: “Llegó casi infartado en la moto y María lo llamó para avisarle que la nena estaba bien porque casi se muere. Imaginate que la nena se cae y se rompe el casco. O sea, se podría haber roto la cabeza”, contó el conductor. La angustia del actor fue intensa, pero lo que más lo afecta ahora es la tensión con India, que expresa su enojo típico de adolescente y lo confronta con sus propios límites como padre.

Además, De Brito compartió detalles sobre la separación: “La ruptura viene de hace bastante. Pasaron las fiestas cada uno por su lado: Facundo con su madre y María con los chicos. En noviembre ella se fue a Brasil con sus hijos a pasar vacaciones y lo mostraba en redes, ya desde diciembre viven en distintos lugares”. A pesar de todo, el actor mantiene la esperanza de recomponer la relación con su expareja: “Facundo a mí me dijo que quería recomponer la relación con María”.

Este episodio dejó al descubierto no solo la preocupación por la salud de su hija, sino también el dolor profundo de un padre que enfrenta la incomprensión y el enojo de una adolescente, una situación que lo ha marcado emocionalmente y que expone la fragilidad de los vínculos familiares en momentos de crisis.

