Actualidad
UTA
Acuerdo
Transporte

Acuerdo salarial entre la UTA y las empresas: no habrá paro de colectivos en el AMBA

El aumento será del 4% en tres tramos y el salario básico será de $1.574.000. desde abril. El gremio y las cámaras empresarias cerraron la paritaria en la Secretaría de Trabajo.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte alcanzaron este viernes un acuerdo salarial que permitió desactivar el paro de colectivos previsto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El entendimiento se selló tras una reunión clave en la Secretaría de Trabajo y puso fin a una negociación que se había vuelto crítica en los últimos días.

El Transporte del Bicentenario dejará de funcionar desde el próximo lunes. 

El acuerdo establece un incremento total del 4%, tal como había reclamado el sindicato, que se aplicará en tres tramos: un 1,4% en enero, un 1,3% en febrero y otro 1,3% en marzo. Con la aplicación completa de estos aumentos, a partir de abril el salario básico de los choferes de colectivos será de $1.574.000.

Las cámaras empresarias que nuclean a las compañías del sector firmaron el acta cerca del mediodía, en lo que fue el segundo encuentro formal de la semana. Según coincidían fuentes gremiales y empresarias, se trataba de la última instancia para evitar una medida de fuerza, que hubiese afectado a millones de usuarios del transporte público.

El principal punto de conflicto de la paritaria fue el salario básico. Actualmente, el sueldo mínimo de los choferes ronda los $1.370.000, sin contar adicionales. La UTA había planteado la necesidad de elevar ese piso por encima de los $1.550.000 para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada, objetivo que finalmente se alcanzará desde abril.

El secretario general de la UTA, Roberto Fern&aacute;ndez. (Foto: prensa UTA)

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández. (Foto: prensa UTA)

Desde el sector empresario reconocían la presión económica que enfrentan los trabajadores, pero advertían que no contaban con margen financiero para convalidar el aumento sin una actualización de los subsidios o un ajuste tarifario. Esa diferencia había sido, hasta ahora, el principal obstáculo para cerrar la negociación.

Por su parte, el sindicato sostuvo durante todo el proceso que los choferes no pueden quedar atrapados entre demoras administrativas e irregularidades empresarias. En un comunicado difundido tras una reunión previa sin avances, la UTA había advertido que los trabajadores atravesaban “una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas”, y que esa realidad “no admite más dilaciones”.

El aumento será del 4% en tres tramos y el salario básico será de $1.574.000. desde abril.

El gremio aseguró haber mantenido una postura

La negociación también estuvo atravesada por los cambios recientes en el área de Transporte, un factor que influyó en la dinámica de las conversaciones. En ese contexto, el gremio aseguró haber mantenido una postura “conciliadora” para priorizar la continuidad del servicio.

Las paritarias del sector se habían iniciado formalmente a mediados de enero, con una primera oferta que el sindicato consideró insuficiente. Desde entonces, se sucedieron reuniones, cuartos intermedios y nuevas convocatorias, sin lograr un consenso hasta la audiencia de este viernes, que terminó siendo decisiva.

Con el acuerdo firmado, no habrá paro de colectivos en el AMBA y el servicio funcionará con normalidad, mientras el nuevo esquema salarial comenzará a impactar de manera escalonada en los próximos meses.

