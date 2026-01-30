Acuerdo salarial entre la UTA y las empresas: no habrá paro de colectivos en el AMBA. 

el-secretario-general-de-la-uta-roberto-fernandez-foto-prensa-uta-Q65FDS7LORALNKCT4ZP55BSATM El secretario general de la UTA, Roberto Fernández. (Foto: prensa UTA)

Desde el sector empresario reconocían la presión económica que enfrentan los trabajadores, pero advertían que no contaban con margen financiero para convalidar el aumento sin una actualización de los subsidios o un ajuste tarifario. Esa diferencia había sido, hasta ahora, el principal obstáculo para cerrar la negociación.

Por su parte, el sindicato sostuvo durante todo el proceso que los choferes no pueden quedar atrapados entre demoras administrativas e irregularidades empresarias. En un comunicado difundido tras una reunión previa sin avances, la UTA había advertido que los trabajadores atravesaban “una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas”, y que esa realidad “no admite más dilaciones”.

STRBJG7OXRDGREZYA7UH2LA3RA El aumento será del 4% en tres tramos y el salario básico será de $1.574.000. desde abril.

El gremio aseguró haber mantenido una postura

La negociación también estuvo atravesada por los cambios recientes en el área de Transporte, un factor que influyó en la dinámica de las conversaciones. En ese contexto, el gremio aseguró haber mantenido una postura “conciliadora” para priorizar la continuidad del servicio.

Las paritarias del sector se habían iniciado formalmente a mediados de enero, con una primera oferta que el sindicato consideró insuficiente. Desde entonces, se sucedieron reuniones, cuartos intermedios y nuevas convocatorias, sin lograr un consenso hasta la audiencia de este viernes, que terminó siendo decisiva.

Con el acuerdo firmado, no habrá paro de colectivos en el AMBA y el servicio funcionará con normalidad, mientras el nuevo esquema salarial comenzará a impactar de manera escalonada en los próximos meses.