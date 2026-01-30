"Sos un caradura": la reacción de Susana Giménez al enterarse que Lussich hará teatro en España

Así fue que al enterarse que Lussich está en España presentándose en Madrid el 4 de febrero; en Barcelona el 5; en Valencia el 6; en Málaga el 7 y en Murcia el 12 de este mes con su unipersonal titulado "Argentino que huye sirve para otra batalla", Susana Giménez no tuvo el menor empacho en tildarlo de "caradura" ni bien lo saludó a pura risa.

Claro que, fiel a su estilo cordial, le prometió ir a verlo mientras lo abrazaba y Rodrigo irrumpió con un "¡Feliz cumple!". "Estoy con mis amigos que vinieron a pasarla conmigo", confió la diva en referencia a Luis y Bernarda Cella, recién llegados del restaurante italiano en el que Giménez sopló las velitas.

Como era de esperar, Rodrigo quiso saber el motivo de su elección europea para recibir su nuevo año sin un gran festejo como el de sus 80 años. Y Susana, una vez más, fue espontánea: "No sé, tenía ganas de estar en Madrid (porque) hacía mucho tiempo que no venía y quedé con amigos", así como también señaló que la fiesta grande fue por sus ocho décadas, pero dejando en claro que ya no tiene intenciones de organizar opulentas fiestas.

"¿Te vas a operar?", fue la siguiente consulta de Lussich haciéndose eco de las versiones que circularon en Buenos Aires, a lo que Susana negó de plano. Y mientras Rodrigo le mencionó su hernia de disco, la diva explicó que no es quirúrgica.

Y tras evitar confesar puntualmente cuáles fueron sus deseos a la hora de soplar las velitas, porque "sino no se cumplen", Susana Giménez admitió que siempre pide "salud". "Un poco de lo que tengo, que es bastante... que es salud", remarcó la diva e insistió: "Más a esta altura de mi vida, es lo más importante".

Asimismo, sobre si tiene intenciones de hacer televisión este año, Susana se mostró dubitativa. "No sé", repitió dos veces así como frente a la consulta de si finalmente se hará la serie sobre su vida, confió que aún está en la etapa de proyecto. "Viste que la de Moria está por terminar (de grabarse)", señaló Rodrigo mientras que la conductora gesticuló dando a entender que aún está en preproducción.

Por último, la icónica diva de los teléfonos confirmó tajante que al momento de comenzar a rodar la ficción que recorra su vida, será ella quien elija a la o las actrices que la interpreten. "Vamos a hacer un casting, pero tengo alguien en mente", deslizó la rubia si bien concluyó negando que sea alguien conocida, antes de fundirse en un abrazo de despedida con el conductor de Intrusos que por estas semanas está dedicado de lleno a su faceta actoral en España.

De qué manera Mario Pergolini sorprendió a Susana Giménez el día de su cumpleaños reavivando su histórica pelea

En el día de su cumpleaños número 82, Susana Giménez volvió a convertirse en el centro de todas las miradas, como ocurre cada año cuando una de las máximas figuras de la televisión argentina celebra una nueva vuelta al sol. Las redes sociales se poblaron de saludos, recuerdos y muestras de cariño de colegas, amigos y personalidades del medio, pero hubo uno en particular que sobresalió por inesperado y por el peso simbólico que arrastra desde hace décadas: el mensaje de Mario Pergolini.

Lejos de un simple “feliz cumpleaños”, el conductor eligió un formato creativo y cargado de ironía. A través de sus Instagram Stories, publicó un video armado con imágenes generadas por inteligencia artificial, donde ambos aparecen compartiendo distintas situaciones ficticias, siempre con un clima de cercanía y complicidad. La propuesta no solo apeló al humor, sino que también funcionó como un guiño al pasado compartido —y conflictivo— que los tuvo como protagonistas durante años.

En su mensaje, Pergolini no esquivó el tema central que marcó su vínculo con la diva: el histórico enfrentamiento mediático que se originó en los años 90, cuando desde Caiga Quien Caiga lanzó comentarios irónicos que Susana nunca terminó de digerir. Con un tono entre autocrítico, nostálgico y picante al mismo tiempo, el conductor decidió poner palabras a esa herida que, aunque vieja, sigue siendo recordada por el público.

“Hoy es 29 de enero y cumple años Susana. Sí, esa Susana. Y en el pasado, por lo que dije, por hacerme gracioso tontamente, y a pesar de haber pedido perdón muchas veces, sé que no alcanza”, expresó, reconociendo su responsabilidad en el distanciamiento que se prolongó durante años.

Más adelante, profundizó esa reflexión con un relato imaginario sobre una amistad que nunca fue. Con humor y cierta melancolía, describió escenas hipotéticas que podrían haber compartido si la relación hubiera tomado otro rumbo. “Pero bueno, hoy es su nuevo cumpleaños y pienso: ‘Mirá, de haberte tratado bien, de haber apostado por esta relación de amistad, si hoy no tendríamos fotos como esta o como esta, o tal vez en la playa, vos con tacos’. No sé por qué salió con tacos. Tomando un café, qué sé yo. Pero no pasó y sé que fue por mi culpa. Lo siento, Susana. Te vuelvo a pedir perdón. Que tengas un lindo cumpleaños. Yo este año voy a apostar para, para que nos veamos”, concluyó.

El posteo no tardó en viralizarse y generó una catarata de reacciones. Muchos celebraron la originalidad del saludo y destacaron el gesto de pedir disculpas públicamente, mientras otros se preguntaron si este acercamiento podría derivar en una reconciliación real. Lo cierto es que, con un simple mensaje, Pergolini logró reavivar una historia que forma parte del ADN de la televisión argentina y que, aún hoy, sigue despertando curiosidad, debate y nostalgia.