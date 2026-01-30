Silencio, miedo e incertidumbre: la dura teoría que apunta a Facundo Arana tras separarse de María Susini

Embed

Balbiani fue más allá y deslizó que detrás del silencio de Susini podría haber cuestiones delicadas que todavía no salieron a la luz. “Lo que yo tengo es eso: una mujer con pánico de hablar. Que si abre la boca, podría cambiar la imagen que tenemos de Facundo Arana”, afirmó, sembrando dudas sobre el trasfondo real de la separación y generando un fuerte impacto en el panel.

A esas versiones se sumó Matías Vázquez, quien aportó otro dato que marca un quiebre definitivo. Según contó el periodista, la expareja ya no estaría conviviendo, a pesar de que en un primer momento se hablaba de una separación con techo compartido. “Las acciones comerciales serían lo único que tienen en común”, lanzó, dando a entender que el distanciamiento ya no es solo emocional, sino también cotidiano.

Pero por ahora, lo concreto es que el misterio sigue intacto. Nadie sabe con certeza qué ocurrió entre Facundo Arana y María Susini, y mientras uno habla y el otro calla, los rumores no paran de crecer. Lo único claro es que, tras casi 2 décadas juntos, atraviesan el momento más tenso, delicado y enigmático de su historia.

Se conocieron detalles sensibles de Facundo Arana y María Susini previos a la separación

La confirmación de la separación entre Facundo Arana y María Susini no solo sorprendió al mundo del espectáculo, sino que también encendió una ola de rumores y versiones cruzadas sobre qué habría pasado realmente en la intimidad de una de las parejas más reservadas del ambiente. Aunque durante años se mostraron unidos y alejados del escándalo, con el correr de los días comenzaron a conocerse detalles que darían cuenta de un quiebre profundo, gestado puertas adentro y atravesado por una situación tan delicada como familiar.

En medio de ese clima cargado de especulaciones, fue Pilar Smith quien sumó un dato clave al aire de LAM (América TV). La periodista aseguró haber reconstruido parte de una secuencia que habría funcionado como detonante de tensiones previas. Según explicó, el foco estaría puesto en un episodio ocurrido a principios de enero, vinculado a un accidente que sufrió India, una de las hijas de la expareja, mientras participaba de una competencia ecuestre en Mar del Plata.

Antes de avanzar con la información, Smith fue cuidadosa y dejó en claro el carácter sensible del tema. “Nos llegó una información de unos testigos que vivieron una situación un tanto rara y fuerte en un hospital. Le escribí a Facundo, pero no me respondió. Lo voy a contar con cuidado, por las muchas personas que vieron esto”, advirtió la panelista, mientras consultaba sus anotaciones.

Luego, la periodista dio detalles sobre el contexto del accidente: “Es de principios de enero y tiene que ver con la hija de Facundo y María Susini, que participó de la Copa de Verano en Mar del Plata. Aparentemente, uno de estos días del concurso, la hija de ellos se cae. Una caída fea y, después de ese momento, llaman a la ambulancia y la llevan al hospital”, relató al aire.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el accidente en sí, sino lo que habría ocurrido después, cuando intentaron acompañar a la menor durante el traslado y la atención médica. “Intentan contactarse con María para que acompañen a la hija en esta situación de ser trasladada a un hospital. Me cuentan que María no quería que fuera Facundo, que fuera otra persona. Ella tampoco podía ir”, continuó Smith.

Según el testimonio que llegó al programa, quienes finalmente acompañaron a la joven fueron un jinete chileno y su entrenador. Pero la escena no terminó ahí. “Los testigos aseguran que Facundo llegó al hospital y no lo dejaron ingresar; estaba afuera”, agregó la periodista, dejando flotando un interrogante que generó impacto en el estudio.

El relato encendió alarmas y abrió nuevas preguntas sobre el trasfondo del conflicto. “Este episodio nos dio para dudar y decir: ‘¿qué habrá pasado?’”, concluyó Smith, sugiriendo que la separación entre Arana y Susini podría estar atravesada por diferencias profundas y difíciles de recomponer, muy lejos de una ruptura simple o consensuada.