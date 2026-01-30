Silencio, miedo e incertidumbre: la dura teoría que apunta a Facundo Arana tras separarse de María Susini
Luego de la drástica actitud de María Susini frente a la prensa, Angie Balbiani expuso en Puro Show su análisis sobre la tan comentada separación de la modelo y Facundo Arana. Los detalles.
30 ene 2026
Silencio, miedo e incertidumbre: la dura teoría que apunta a Facundo Arana tras separarse de María Susini
La separación de Facundo Arana y María Susini continúa sacudiendo al mundo del espectáculo y suma capítulos que lejos están de aclarar el panorama. Aunque el actor decidió romper el silencio y blanquear públicamente la crisis, del otro lado la actitud es completamente opuesta: la modelo optó por llamarse a silencio y no emitir palabra, una decisión que terminó generando aún más ruido alrededor de la ruptura.
En los últimos días, Arana habló con distintos medios, confirmó que la relación llegó a un punto de quiebre y dejó en claro que no da nada por perdido. Incluso, aseguró que está dispuesto a intentar una reconciliación y “dar pelea” para volver a estar junto a la mujer con la que compartió casi dos décadas de vida. Sus declaraciones, lejos de cerrar el tema, encendieron nuevas especulaciones sobre el verdadero estado del vínculo.
Muy distinta fue la postura de Susini, quien evitó cada micrófono que se le cruzó. Con rostro serio y sin responder preguntas, la exmodelo esquivó todos los móviles y se mantuvo firme en su decisión de no hablar. Ese mutismo, en lugar de traer calma, alimentó versiones cruzadas y teorías sobre qué es lo que estaría pasando puertas adentro.
En ese contexto, Angie Balbiani lanzó una frase explosiva en el programa Puro Show (El Trece) que dejó a todos en shock. “Ella tiene pánico de hablar”, aseguró la panelista, abriendo una línea de interpretación que hasta ahora no se había puesto sobre la mesa.
Balbiani fue más allá y deslizó que detrás del silencio de Susini podría haber cuestiones delicadas que todavía no salieron a la luz. “Lo que yo tengo es eso: una mujer con pánico de hablar. Que si abre la boca, podría cambiar la imagen que tenemos de Facundo Arana”, afirmó, sembrando dudas sobre el trasfondo real de la separación y generando un fuerte impacto en el panel.
A esas versiones se sumó Matías Vázquez, quien aportó otro dato que marca un quiebre definitivo. Según contó el periodista, la expareja ya no estaría conviviendo, a pesar de que en un primer momento se hablaba de una separación con techo compartido. “Las acciones comerciales serían lo único que tienen en común”, lanzó, dando a entender que el distanciamiento ya no es solo emocional, sino también cotidiano.
Pero por ahora, lo concreto es que el misterio sigue intacto. Nadie sabe con certeza qué ocurrió entre Facundo Arana y María Susini, y mientras uno habla y el otro calla, los rumores no paran de crecer. Lo único claro es que, tras casi 2 décadas juntos, atraviesan el momento más tenso, delicado y enigmático de su historia.
Se conocieron detalles sensibles de Facundo Arana y María Susini previos a la separación
La confirmación de la separación entre Facundo Arana y María Susini no solo sorprendió al mundo del espectáculo, sino que también encendió una ola de rumores y versiones cruzadas sobre qué habría pasado realmente en la intimidad de una de las parejas más reservadas del ambiente. Aunque durante años se mostraron unidos y alejados del escándalo, con el correr de los días comenzaron a conocerse detalles que darían cuenta de un quiebre profundo, gestado puertas adentro y atravesado por una situación tan delicada como familiar.
En medio de ese clima cargado de especulaciones, fue Pilar Smith quien sumó un dato clave al aire de LAM (América TV). La periodista aseguró haber reconstruido parte de una secuencia que habría funcionado como detonante de tensiones previas. Según explicó, el foco estaría puesto en un episodio ocurrido a principios de enero, vinculado a un accidente que sufrió India, una de las hijas de la expareja, mientras participaba de una competencia ecuestre en Mar del Plata.
Antes de avanzar con la información, Smith fue cuidadosa y dejó en claro el carácter sensible del tema. “Nos llegó una información de unos testigos que vivieron una situación un tanto rara y fuerte en un hospital. Le escribí a Facundo, pero no me respondió. Lo voy a contar con cuidado, por las muchas personas que vieron esto”, advirtió la panelista, mientras consultaba sus anotaciones.
Luego, la periodista dio detalles sobre el contexto del accidente: “Es de principios de enero y tiene que ver con la hija de Facundo y María Susini, que participó de la Copa de Verano en Mar del Plata. Aparentemente, uno de estos días del concurso, la hija de ellos se cae. Una caída fea y, después de ese momento, llaman a la ambulancia y la llevan al hospital”, relató al aire.
Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el accidente en sí, sino lo que habría ocurrido después, cuando intentaron acompañar a la menor durante el traslado y la atención médica. “Intentan contactarse con María para que acompañen a la hija en esta situación de ser trasladada a un hospital. Me cuentan que María no quería que fuera Facundo, que fuera otra persona. Ella tampoco podía ir”, continuó Smith.
Según el testimonio que llegó al programa, quienes finalmente acompañaron a la joven fueron un jinete chileno y su entrenador. Pero la escena no terminó ahí. “Los testigos aseguran que Facundo llegó al hospital y no lo dejaron ingresar; estaba afuera”, agregó la periodista, dejando flotando un interrogante que generó impacto en el estudio.
El relato encendió alarmas y abrió nuevas preguntas sobre el trasfondo del conflicto. “Este episodio nos dio para dudar y decir: ‘¿qué habrá pasado?’”, concluyó Smith, sugiriendo que la separación entre Arana y Susini podría estar atravesada por diferencias profundas y difíciles de recomponer, muy lejos de una ruptura simple o consensuada.