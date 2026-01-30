Preocupación por la salud de Facundo Arana tras un episodio extremo: "Casi infartado"

No obstante, De Brito confirmó que la relación está atravesada por conflictos propios de una separación prolongada y una dinámica familiar compleja. “Están separados hace mucho tiempo, con hijos adolescentes que le hacen reclamos a los padres. Me confirman que la nena, como todo adolescente, está enojada con su padre”, detalló, dejando en claro que el malestar no es legal, sino emocional.

El momento más impactante del relato llegó cuando el conductor reveló cómo se enteró Arana del accidente de su hija. “Llegó casi infartado en la moto y María lo llamó para avisarle que la nena estaba bien, porque casi se muere. Imaginate que la nena se cae y se rompe el casco. O sea, se podría haber roto la cabeza”, relató, exponiendo la gravedad del episodio y el estado de desesperación en el que se encontraba el actor.

Estas declaraciones encendieron la alarma sobre la salud de Facundo Arana, quien atravesó el episodio bajo una fuerte carga de estrés y angustia extrema, en un contexto de separación y distancia familiar.

Por último, Ángel de Brito aportó más detalles sobre la ruptura. “La separación viene hace bastante. Pasaron las fiestas cada uno por su lado: Facundo con su madre y María con los chicos. En noviembre ella se fue a Brasil con sus hijos y lo mostraba en redes, ya desde diciembre viven en distintos lugares”, explicó. Además, reveló un dato clave sobre el deseo del actor: “Facundo a mí me dijo que quería recomponer la relación con María”.

Mientras el entorno intenta bajar el tono a los rumores judiciales, lo cierto es que el episodio dejó al descubierto una interna familiar atravesada por el dolor, el miedo y una situación límite que puso en jaque tanto la estabilidad emocional como la salud de Facundo Arana.