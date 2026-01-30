Facundo Arana atraviesa uno de los momentos personales más delicados de los últimos años, luego de que salieran a la luz detalles desconocidos sobre una dramática situación familiar que generó una fuerte preocupación por su salud física y emocional.
Según trascendió, Facundo Arana vivió un momento de mucho dramatismo y se encendieron las alarmas por su estado de salud. ¿Qué pasó?
Preocupación por la salud de Facundo Arana tras un episodio extremo: "Casi infartado"
Tras más de 20 años en pareja, el actor y María Susini confirmaron su separación, asegurando públicamente que se dio en buenos términos. Sin embargo, en los últimos días trascendieron versiones que dejaron en evidencia que el vínculo atraviesa una etapa de fuerte tensión, especialmente luego de un grave accidente que sufrió India, una de las hijas adolescentes que tienen en común.
Según se supo, la joven sufrió una caída de un caballo que derivó en su internación, un episodio que pudo haber tenido consecuencias gravísimas. En medio de ese contexto, se instaló el rumor de que Facundo Arana no habría podido ingresar a la clínica donde se encontraba su hija, lo que despertó todo tipo de especulaciones sobre el estado real de la relación familiar.
Durante una nueva emisión de LAM (América TV), Ángel de Brito se encargó de aclarar la situación y aportar información precisa tras realizar averiguaciones judiciales. “La primera información que nos llegó fue que había una restricción de acercamiento en contra de Facundo puesta por María. Hoy finalmente di con alguien que conoce muy bien la historia y me confirma que no hay ningún tipo de restricción, ni perimetral, ni cautelar, ni de nada. En la Justicia no hay nada”, explicó el conductor.
No obstante, De Brito confirmó que la relación está atravesada por conflictos propios de una separación prolongada y una dinámica familiar compleja. “Están separados hace mucho tiempo, con hijos adolescentes que le hacen reclamos a los padres. Me confirman que la nena, como todo adolescente, está enojada con su padre”, detalló, dejando en claro que el malestar no es legal, sino emocional.
El momento más impactante del relato llegó cuando el conductor reveló cómo se enteró Arana del accidente de su hija. “Llegó casi infartado en la moto y María lo llamó para avisarle que la nena estaba bien, porque casi se muere. Imaginate que la nena se cae y se rompe el casco. O sea, se podría haber roto la cabeza”, relató, exponiendo la gravedad del episodio y el estado de desesperación en el que se encontraba el actor.
Estas declaraciones encendieron la alarma sobre la salud de Facundo Arana, quien atravesó el episodio bajo una fuerte carga de estrés y angustia extrema, en un contexto de separación y distancia familiar.
Por último, Ángel de Brito aportó más detalles sobre la ruptura. “La separación viene hace bastante. Pasaron las fiestas cada uno por su lado: Facundo con su madre y María con los chicos. En noviembre ella se fue a Brasil con sus hijos y lo mostraba en redes, ya desde diciembre viven en distintos lugares”, explicó. Además, reveló un dato clave sobre el deseo del actor: “Facundo a mí me dijo que quería recomponer la relación con María”.
Mientras el entorno intenta bajar el tono a los rumores judiciales, lo cierto es que el episodio dejó al descubierto una interna familiar atravesada por el dolor, el miedo y una situación límite que puso en jaque tanto la estabilidad emocional como la salud de Facundo Arana.