FELIZ NOTICIA

Bombazo: es oficial el anuncio más esperado por La China Suárez

La China Suárez está viviendo uno de los mejores momentos de su vida luego de confirmar la noticia más deseada.

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras confirmarse el anuncio que desde hace días mantenía en vilo a sus seguidores. Luego de varias señales en redes sociales y una expectativa creciente, finalmente se oficializó la noticia que marca un nuevo paso fuerte en su carrera y que ya comenzó a promocionarse en la pantalla chica.

En las últimas horas, El Trece empezó a emitir la promo oficial del estreno de la ficción protagonizada por la actriz, dejando en claro que la apuesta es fuerte y que el canal ya calienta motores para el debut. De esta manera, quedó confirmado que la serie llegará a la televisión abierta el próximo lunes a las 21.15, en pleno prime time, un horario clave para disputar el rating.

El anticipo de este anuncio había comenzado días atrás en las redes sociales de la China, cuando compartió una historia de Instagram que despertó todo tipo de especulaciones. Sobre una imagen promocional, la actriz escribió apenas dos palabras: “Muy pronto…”. El mensaje, breve pero sugestivo, fue suficiente para que muchos imaginaran distintos escenarios, hasta que se despejaron las dudas.

La confirmación llegó con la noticia de que “La hija del fuego: la venganza de la bastarda” desembarcará en la pantalla de El Trece, dando el salto del streaming a la televisión abierta. El estreno está previsto para el lunes 2 de febrero a las 21.15, horario que ya se puede ver reflejado en las promociones oficiales del canal.

En la ficción, la China Suárez interpreta a Letizia, una mujer que regresa a su pueblo natal en la Patagonia luego de veinte años. Sin embargo, no lo hace de manera inocente: adopta una identidad diferente y vuelve con un objetivo muy claro, esclarecer y vengar el asesinato de su madre y el incendio que marcó su infancia para siempre.

La historia combina elementos de thriller y drama, con una narrativa atravesada por secretos, traiciones y cuentas pendientes. Los paisajes patagónicos funcionan como un escenario clave que potencia la atmósfera oscura del relato, mientras el pasado y el presente se entrelazan capítulo a capítulo.

Con este estreno, la China Suárez confirma uno de los anuncios más esperados por su público y suma un nuevo desafío profesional, ahora frente a una audiencia masiva. La emisión de la promo oficial por parte de El Trece terminó de sellar una noticia que ya genera expectativa y que promete convertirse en uno de los estrenos fuertes de la televisión abierta.

