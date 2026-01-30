Bombazo: es oficial el anuncio más esperado por La China Suárez

En la ficción, la China Suárez interpreta a Letizia, una mujer que regresa a su pueblo natal en la Patagonia luego de veinte años. Sin embargo, no lo hace de manera inocente: adopta una identidad diferente y vuelve con un objetivo muy claro, esclarecer y vengar el asesinato de su madre y el incendio que marcó su infancia para siempre.

La historia combina elementos de thriller y drama, con una narrativa atravesada por secretos, traiciones y cuentas pendientes. Los paisajes patagónicos funcionan como un escenario clave que potencia la atmósfera oscura del relato, mientras el pasado y el presente se entrelazan capítulo a capítulo.

Con este estreno, la China Suárez confirma uno de los anuncios más esperados por su público y suma un nuevo desafío profesional, ahora frente a una audiencia masiva. La emisión de la promo oficial por parte de El Trece terminó de sellar una noticia que ya genera expectativa y que promete convertirse en uno de los estrenos fuertes de la televisión abierta.