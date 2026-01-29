Un beso prohibido, manoseo y mucha pasión: revelaron detalles del affaire de La China y Gonzalo Heredia

La declaración no tardó en generar repercusión en redes sociales, donde el video se viralizó rápidamente y desató un fuerte debate. Mientras algunos usuarios cuestionaron la difusión de un hecho que no puede ser comprobado, otros volvieron a apuntar contra la actriz, a quien desde hace años vinculan con hombres comprometidos, recordando sus relaciones pasadas con Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña y, más recientemente, Mauro Icardi. “No me sorprende”, “Igual, ¿chaparon fuerte y no llegaron a filmar? Mmm” y “Ya parecen todos enfermitos ensañados contra una mujer” fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Cabe recordar que el rumor sobre un supuesto affaire entre la China Suárez y Gonzalo Heredia ya había circulado durante la emisión de Argentina, tierra de amor y venganza, ficción en la que interpretaban a una pareja y compartían elenco, incluso, con el propio Vicuña. La versión volvió a tomar fuerza el año pasado, cuando Yanina Latorre mencionó a Brenda Gandini como una de las famosas que habría resultado afectada por situaciones similares.

En ese contexto, Gonzalo Heredia decidió salir a aclarar la situación y se comunicó con Ángel de Brito para desmentir cualquier vínculo sentimental con su excompañera. “Lo que me dijo con respecto a la China Suárez es que él no tuvo nada con ella, que no tuvo sexo, que no tuvo un romance, que no pasó nada mientras hacían ATAV. Él es consciente de los rumores que se generaron y él los aclaró en su momento, lo cual es cierto”, contó el conductor en LAM (América TV).

Por su parte, ni María Eugenia Suárez ni Brenda Gandini se refirieron públicamente al tema, que vuelve a quedar envuelto en versiones cruzadas, testigos sin imágenes y una historia que, pese al paso del tiempo, sigue generando polémica cada vez que sale a la luz.