China Suárez
Gonzalo Heredia
Un beso prohibido, manoseo y mucha pasión: revelaron detalles del affaire de La China y Gonzalo Heredia

Un testigo expuso detalles jamás contandos del fogoso affaire entre La China Suárez y Gonzalo Heredia. Dónde, cuándo y cómo fue el encuentro.

Un viejo rumor que involucra a La China Suárez y Gonzalo Heredia volvió a instalarse con fuerza en las últimas horas luego de que un periodista asegurara haber sido testigo directo de un affaire entre ambos actores. La versión reflotó a partir de un fuerte testimonio que reavivó una historia que, hasta ahora, siempre se había mantenido en el terreno de las especulaciones.

La revelación fue realizada por Santiago Riva Roy en el programa de streaming El Ejército de la Mañana (Bondi Live), donde aseguró que presenció un apasionado beso entre los actores en 2019, durante la fiesta por los 25 años de Pol-Ka. En ese momento, ambos eran protagonistas de la exitosa ficción Argentina, tierra de amor y venganza, y compartían largas jornadas de grabación.

“Como chaparon esa noche de la fiesta de los 25 años de Pol-Ka, ¿te acordás? Gonzalo Heredia con la China Suárez. Estaba Pampito, estaba yo, y le decíamos al cámara ‘dale, prendé la cámara’, para tomar esa imagen, y no llegamos”, contó el periodista, dejando en claro que, si bien no hubo registro audiovisual, hubo varios testigos del episodio.

Ante el asombro de sus compañeros, especialmente porque en ese entonces Heredia mantenía una relación de nueve años con Brenda Gandini y era padre de dos hijos, mientras que la China Suárez seguía en pareja con Benjamín Vicuña, Riva Roy redobló la apuesta y sostuvo su versión. “Se separaron las bocas, los labios y las lenguas, y no llegamos a tener la imagen. Pero ambos [con Pampito] lo atestiguamos. Estos dos ojitos lo vieron. Y lo vio Pampito, el cámara de LAM y el cámara de El Diario de Mañana. Lo vimos. Lindo chape”, insistió.

La declaración no tardó en generar repercusión en redes sociales, donde el video se viralizó rápidamente y desató un fuerte debate. Mientras algunos usuarios cuestionaron la difusión de un hecho que no puede ser comprobado, otros volvieron a apuntar contra la actriz, a quien desde hace años vinculan con hombres comprometidos, recordando sus relaciones pasadas con Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña y, más recientemente, Mauro Icardi. “No me sorprende”, “Igual, ¿chaparon fuerte y no llegaron a filmar? Mmm” y “Ya parecen todos enfermitos ensañados contra una mujer” fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Cabe recordar que el rumor sobre un supuesto affaire entre la China Suárez y Gonzalo Heredia ya había circulado durante la emisión de Argentina, tierra de amor y venganza, ficción en la que interpretaban a una pareja y compartían elenco, incluso, con el propio Vicuña. La versión volvió a tomar fuerza el año pasado, cuando Yanina Latorre mencionó a Brenda Gandini como una de las famosas que habría resultado afectada por situaciones similares.

En ese contexto, Gonzalo Heredia decidió salir a aclarar la situación y se comunicó con Ángel de Brito para desmentir cualquier vínculo sentimental con su excompañera. “Lo que me dijo con respecto a la China Suárez es que él no tuvo nada con ella, que no tuvo sexo, que no tuvo un romance, que no pasó nada mientras hacían ATAV. Él es consciente de los rumores que se generaron y él los aclaró en su momento, lo cual es cierto”, contó el conductor en LAM (América TV).

Por su parte, ni María Eugenia Suárez ni Brenda Gandini se refirieron públicamente al tema, que vuelve a quedar envuelto en versiones cruzadas, testigos sin imágenes y una historia que, pese al paso del tiempo, sigue generando polémica cada vez que sale a la luz.

