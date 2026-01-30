En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Oriana Sabatini
Paulo Dybala
ES UN HECHO

La polémica decisión de Oriana Sabatini, a semanas del parto

Oriana Sabatini sorprendió a todos al anunciar una firme determinación que tomó a semanas del parto.

La polémica decisión de Oriana Sabatini, a semanas del parto

A pocas semanas de convertirse en madre, Oriana Sabatini quedó envuelta en una fuerte polémica tras revelar una decisión clave sobre el nacimiento de su primera hija junto a Paulo Dybala. La elección del lugar donde dará a luz no solo generó debate entre sus seguidores, sino que además dejó al descubierto tensiones, limitaciones laborales y una postura muy firme de la cantante en plena recta final del embarazo.

Leé también A semanas del parto, Oriana Sabatini confirmó el lugar del nacimiento de su hija y estalló la polémica
A semanas del parto, Oriana Sabatini confirmó el lugar del nacimiento de su hija y estalló la polémica

La confirmación llegó a través de un video que Oriana compartió en su cuenta de Instagram, donde explicó que la bebé no nacerá en Buenos Aires, ciudad en la que viven sus padres y su hermana, sino en Italia. De esta manera, la nena no obtendrá automáticamente la nacionalidad argentina, un detalle que no pasó desapercibido y que despertó opiniones encontradas.

En su mensaje, la hija de Catherine Fulop fue clara al explicar los motivos detrás de la decisión. “Va a nacer acá (en Italia). Principalmente porque quiero tener parto natural, si se me da, obviamente”, confirmó, dejando en claro que su prioridad está puesta en cómo desea vivir ese momento tan importante. Actualmente, Oriana reside en Roma, donde Paulo Dybala desarrolla su carrera futbolística.

Además, la artista reveló el condicionante que le planteó su pareja a la hora de evaluar la posibilidad de instalarse en la Argentina para el parto. “Y segundo, porque quiero que esté el padre. En el fútbol no hay muchos días libres y los chicos suelen tener vacaciones en junio o julio. Así que fue como ‘lo tengo que tener acá’”, reconoció, exponiendo las dificultades que impone la agenda profesional del futbolista.

Si bien admitió que no es una situación ideal desde lo emocional, Oriana fue sincera al explicar que se trata de una decisión pragmática. “Me costó mucho amigarme con esa idea, porque una se pone a planear el parto y a soñarlo, pensar en lo que desea para ese día... y es difícil. Es difícil sentirte cómoda o acostumbrarte a la idea de que va a haber gente que no habla tu idioma, que voy a estar pujando y traduciendo en mi cerebro lo que me estén diciendo”, confesó, visiblemente atravesada por el proceso.

En el mismo intercambio, Oriana también habló del nombre elegido para su hija y dejó en claro que es una decisión ya tomada. “El nombre está decidido, pero no lo voy a decir. Es un nombre que me gusta desde los 15 años, básicamente”, reveló. Y fue aún más contundente al explicar el rol de su pareja en esa elección: “Yo le avisé cómo se iba a llamar, no se lo pregunté. Los amamos a los hombres y todo, pero la que está poniendo el cuerpo soy yo”.

Así, a semanas del parto, Oriana Sabatini volvió a marcar su postura con firmeza y sinceridad, en una decisión que generó polémica pero que refleja el complejo equilibrio entre lo personal, lo familiar y lo profesional en uno de los momentos más importantes de su vida.

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Oriana Sabatini Paulo Dybala
Notas relacionadas
Oriana Sabatini mostró su pancita de 7 meses y derritió las redes: "Casi una mami"
El error más común que se comete con la naranja: qué impacto puede tener en la salud
Buscá las monedas de 5 pesos que hay en tu casa porque tenés un gran tesoro oculto

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar