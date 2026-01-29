A24.com

El instante crítico que vivió Facundo Arana tras el accidente de su hija India: "Casi se..."

Ángel de Brito dio detalles sobre el momento que Facundo Arana tuvo que atravesar apenas se enteró del terrible accidente que sufrió India tras caer de un caballo.

29 ene 2026, 23:18
Ángel de Brito dio a conocer en LAM (América TV) una información sensible vinculada a Facundo Arana y María Susini, relacionada con el episodio que tuvo como protagonista India, luego de sufrir una caída de un caballo y que habría provocado un fuerte desencuentro entre la pareja por la gravedad de la situación.

Luego de la primera información que brindó Pilar Smith sobre esta cuestión en el ciclo de América TV, todas las miradas comenzaron a señalar este episodio como el posible detonante de la separación. Cuando se trata de los hijos, la sensibilidad se potencia al máximo y cualquier situación delicada puede convertirse en un punto de quiebre, algo que habría quedado en evidencia tras lo ocurrido.

“Hubo un episodio con India, que hace equitación. Se cayó del caballo en una prueba y fue grave. Casi se muere, hasta se rompió el casco, contó el conductor, dejando en shock al estudio.

Según detalló De Brito, este hecho habría sido determinante en la crisis de la pareja y en la dinámica familiar posterior: “Ellos se separan con mucha distancia, con muchas diferencias, con hijos adolescentes que hacen reclamos a los padres, que se ponen de un lado, se ponen del otro… no quiero entrar en detalles. El tema de los hijos adolescentes está, explicó.

Por otro lado, sumó que India está enojada con Facundo. “Me confirman eso, pero no sé el motivo. En ese momento estaba enojada, ninguno de los dos padres estaba cerca. Facundo salió volando para la clínica, casi se la pone también cuando iba porque estaba muy asustado, el accidente fue terrible”, siguió.

Cómo reaccionó María Susini tras separarse de Facundo Arana

Tras su separación de Facundo Arana, María Susini fue captada por las cámaras de Puro Show (El Trece) en la costa de Mar del Plata mientras practicaba surf, y lo que más llamó la atención fue un gesto que realizó dentro del mar.

Según relató el cronista Nacho Rivarola, quien siguió de cerca la escena: "La encontramos a María Susini muy temprano. Estaba haciendo surf. Cuando nos ve, se queda parada y entra en la duda de salir o no del mar. Finalmente decide volver a entrar".

"Cuando vuelve a meterse en el agua, hizo algo que me sorprendió: tiró un beso al cielo", destacó.

Más tarde, el programa mostró el intento de Rivarola por dialogar con la modelo en la playa. En las imágenes, se la ve seria, caminando con firmeza, sin detenerse y evitando casi por completo el contacto visual con el cronista. El periodista intentó varias veces obtener una respuesta: "María, ¿podemos hablar dos minutos, por favor? El otro día ya pudimos hablar con Facu".

Acto seguido, insistió: "Estás mal, ¿no? ¿Pueden ser dos segundos, por favor?". Y nuevamente: "Hoy en día, ¿él tiene relación con sus hijos? ¿Se ven?".

Más allá de la insistencia, Susini decidió no responder a ninguna de las consultas.

