El instante crítico que vivió Facundo Arana tras el accidente de su hija India: "Casi se..."

Por otro lado, sumó que India está enojada con Facundo. “Me confirman eso, pero no sé el motivo. En ese momento estaba enojada, ninguno de los dos padres estaba cerca. Facundo salió volando para la clínica, casi se la pone también cuando iba porque estaba muy asustado, el accidente fue terrible”, siguió.

Cómo reaccionó María Susini tras separarse de Facundo Arana

Tras su separación de Facundo Arana, María Susini fue captada por las cámaras de Puro Show (El Trece) en la costa de Mar del Plata mientras practicaba surf, y lo que más llamó la atención fue un gesto que realizó dentro del mar.

Según relató el cronista Nacho Rivarola, quien siguió de cerca la escena: "La encontramos a María Susini muy temprano. Estaba haciendo surf. Cuando nos ve, se queda parada y entra en la duda de salir o no del mar. Finalmente decide volver a entrar".

"Cuando vuelve a meterse en el agua, hizo algo que me sorprendió: tiró un beso al cielo", destacó.

Más tarde, el programa mostró el intento de Rivarola por dialogar con la modelo en la playa. En las imágenes, se la ve seria, caminando con firmeza, sin detenerse y evitando casi por completo el contacto visual con el cronista. El periodista intentó varias veces obtener una respuesta: "María, ¿podemos hablar dos minutos, por favor? El otro día ya pudimos hablar con Facu".

Acto seguido, insistió: "Estás mal, ¿no? ¿Pueden ser dos segundos, por favor?". Y nuevamente: "Hoy en día, ¿él tiene relación con sus hijos? ¿Se ven?".

Más allá de la insistencia, Susini decidió no responder a ninguna de las consultas.