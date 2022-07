El duro momento del hombre que dejó a su esposa por una ucraniana: "Llegué al límite de mis tarjetas de crédito"

“Comenzó con un simple deseo de mi parte, de hacer lo correcto y darle un techo a alguien necesitado, un hombre o una mujer”, contó Garnett al diario The Sun.

tony.webp Tony Garnett, de 29 años de edad, y su esposa, Lorna de 28, decidieron sumarse a las miles de familias de Reino Unido que aceptaron alojar a refugiados ucranianos

Un flechazo y amor a primera vista

Tony vivía en su casa de Bradford, West York, junto a su mujer, Lorna, y a sus dos hijos. Hasta allí llegó Soffia, quien escapaba de la ciudad de Lviv, y quería comenzar una nueva vida lejos del dolor.

Pero todo cambiaría rápidamente: Lorna empezó a notar que su pareja y la joven ucraniana pasaban mucho tiempo juntos en la casa, en el gimnasio o en otras actividades cotidianas.

“Sofiia y yo nos sentábamos a conversar, tomábamos un trago y veíamos la televisión con subtítulos en ucraniano, a veces después de que Lorna se había ido a la cama. Nos llevábamos muy bien, pero en ese momento no era más que eso, aunque puedo ver por qué Lorna comenzó a sentirse celosa y resentida con ella”, contó el hombre.

720.webp Sofiia Karkadym de 22 años, una profesional de la tecnología de la información que buscaba refugio, y a quién Tony le ofreció su hogar.

Pasados los 10 días de convivencia, Lorna tomó la determinación de exigirle a Sofiia que se fuera de su casa. Pero lo que no esperaba era que su marido se fuera con ella. Según cuenta Tony, él tomó la decisión: “Le dije a Lorna: ‘Si ella se va, yo me voy’. Ambos hicimos nuestras valijas y nos mudamos juntos a la casa de mi mamá y mi papá”.

El hombre detalló que “era obvio desde el principio que Sofiia y yo hicimos clic. Hablo un poco de eslovaco y no es diferente al ucraniano, así que pude hacerme entender en su idioma”.

Sofiia también se enamoró del inglés: “Tan pronto como lo vi, me gustó, y esta es nuestra historia de amor. Sé que la gente pensará mal de mí, pero sucede. Pude ver lo infeliz que estaba Tony”, detalló a The Sun.

720 (1).webp Exesposa de Tony

“Lamentamos el dolor que hemos causado, pero he descubierto una conexión con Sofiia como nunca antes. Estamos planeando el resto de nuestra vida juntos”, agregó el hombre.

El amor los enfrenta a un complejo presente financiero

Sin embargo, la vida de Tony dio un vuelco tras su nueva relación con Sofiia. Este amor le afectó en sus negocios, llegando a perder su trabajo y endeudarse, informa The Sun.

En primera instancia, el hombre, pese a los malos momentos que pasó, señaló que "he estado tratando de salir adelante y sobrevivir con Sofiia".

A su vez, aclaró que "quiero mostrarle a la gente que no soy un mendigo de los beneficios del gobierno, sé lo que es correcto... Tenía un negocio muy exitoso. Me he dedicado a él, algunas semanas le dediqué más de 80 horas a la semana".

esposoucraniana.jpg A Tony este amor le afectó en sus negocios, llegando a perder su trabajo y endeudarse, informa The Sun.

En este contexto, reveló que la situación escaló a tal punto que no pudo amoblar su hogar con su nueva pareja, a quien tuvo que cuidar por problemas de salud: "He llegado al límite de las tarjetas de crédito, los miembros de mi familia me han ayudado", indicó.

Al salir de su país, Sofiia sufrió una infección en uno de sus ojos, lo cual preocupó a Tony. “A partir de ahora, ella es mi prioridad. Necesita mi cuidado”, sostuvo el hombre.