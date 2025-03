“¿Cuándo no Se le puede hacer cosquillas a una bebé durante 10 segundos? Desde cuándo? Nunca me enteré que eso esté mal, me parece ridículo”, comenzó diciendo la morocha.

“Ayer subí un video de Alex haciéndole cosquillas a Venezia, que creo que dura, 10 Segundos, que es eso el tiempo que le hacemos cosquillas, no es que estando todo el día haciéndole. Para qué, recibí críticas”, agregó.

Y, enojada, insultó y les pidió que no se metan en su vida: “no hay nada que les venga bien”.

Además, tras tantos malos mensajes anunció que no volverá a compartir contenido en el que esté la pequeña.