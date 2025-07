El fenómeno de acción que arrasa en Prime Video

Un éxito global con números contundentes

Según el portal especializado FlixPatrol, Heads of State lideró el ranking de visualizaciones de Prime Video en todo el mundo a lo largo de julio. La película acumuló entre 527 y 538 puntos diarios, lo que la ubicó muy por encima de otros estrenos fuertes del mes como The Accountant 2, Anyone But You o A Working Man.