Prime Video reveló el tráiler de la temporada 1 de "Elle", la precuela de "Legalmente Rubia"

Elle, la precuela de Legalmente Rubia 2

Creada por Laura Kittrell (High School, Insecure), Elle cuenta con Kittrell y Caroline Dries como co-showrunners y productoras ejecutivas. Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Amanda Brown y Marc Platt también participan como productores ejecutivos. Jason Moore (Pitch Perfect) dirigió los primeros dos episodios de la primera temporada y también se desempeña como productor ejecutivo. Bryan J. Raber y Asmita Paranjape actúan como productores, mientras que Josie Craven y Jen Regan son productoras supervisoras.

El elenco principal de la serie "Elle"

El reparto de la primera temporada incluye a Lexi Minetree como Elle Woods, June Diane Raphael como Eva, la madre de Elle, y Tom Everett Scott como su padre Wyatt, junto a Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz. El elenco recurrente cuenta con la participación de Brad Harder, Chloe Wepper, Danielle Chand, David Burtka, James Van Der Beek, Jessica Belkin, Kayla Maisonet, Lisa Yamada, Logan Shroyer, Matt Oberg y Sharon Taylor.

¿"Elle" tendrá una segunda temporada en Prime Video?

Cuando todavía faltan semanas para el lanzamiento oficial, Prime Video confirmó una noticia que llamó la atención de la industria. La plataforma decidió aprobar una segunda temporada antes de que la primera llegue al público.

Elle, la precuela de Legalmente Rubia 3

Este movimiento suele interpretarse como una fuerte señal de confianza en el potencial del proyecto. La decisión refleja las expectativas que existen alrededor de la serie y la importancia que tiene para la estrategia de contenidos de la plataforma.

También demuestra la vigencia de la marca Legalmente Rubia, una franquicia que continúa despertando interés más de dos décadas después de su llegada a los cines.

El fenómeno de "Legalmente Rubia" sigue vigente

La serie coincide con una fecha muy especial para los seguidores de la saga. Durante este año se celebran los 25 años del estreno de Legalmente Rubia, una película que dejó una huella profunda en la cultura popular.

La protagonista se convirtió en un símbolo de determinación y rompió numerosos prejuicios asociados con la apariencia, la inteligencia y el éxito profesional. Ese legado continúa vigente y ahora servirá como base para una nueva expansión narrativa.

Elle, la precuela de Legalmente Rubia 4

Prime Video prepara una experiencia especial para los fanáticos

Prime Video celebra el estreno de la nueva serie Elle y el hito del 25.º aniversario de Legalmente Rubia con “Elle World”, un evento gratuito de un día en Nueva York que dará vida al mundo de Elle Woods a través de activaciones experienciales, merchandising exclusivo y sorpresas imperdibles. Las reservaciones estarán disponibles a partir del miércoles 10 de junio a las 8:00 a. m. ET en ElleWorldNYC.com.

Cuándo se estrena "Elle" en Prime Video

La primera temporada de Elle llegará el próximo 1 de julio. Los ocho episodios estarán disponibles exclusivamente a través de Prime Video para audiencias de más de 240 países y territorios.

Elle, la precuela de Legalmente Rubia 5

Con una historia centrada en los años formativos de Elle Woods, un elenco renovado y el respaldo de algunos de los nombres más importantes de la franquicia, la producción apunta a convertirse en uno de los estrenos más comentados de la temporada.

La cuenta regresiva ya comenzó y los seguidores finalmente podrán descubrir cómo nació la personalidad de una de las protagonistas más queridas del cine contemporáneo.

Tráiler oficial de "Elle" en Prime Video