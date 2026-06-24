El hincha más espeluznante del Mundial se volvió viral: quién es realmente

Desde hace años acompaña a la selección turca y al Besiktas, el club de sus amores, donde se convirtió en una verdadera celebridad entre los hinchas. Su llamativa transformación no es producto de un disfraz improvisado ni de una puesta en escena para las cámaras.

Cada partido le demanda horas de preparación para lograr un aspecto que ya se transformó en su sello personal.

Lo que para muchos parecía una caracterización terrorífica tiene en realidad un profundo significado simbólico.

La estética de Udi Neco está inspirada en el "Toro Negro", una figura asociada a la fuerza, la resistencia y el espíritu indomable. Los colores negro y blanco también representan la identidad histórica del Besiktas, uno de los clubes más populares de Turquía.

Por eso, cada vez que aparece en una tribuna, se convierte automáticamente en el centro de atención.

Aunque hoy es reconocido por miles de fanáticos alrededor del planeta, su vida cotidiana está lejos del fútbol profesional. Según medios turcos, Ölçerman es un reconocido joyero y además formó parte de la Gendarmería Nacional de su país.

Su popularidad creció tanto que incluso habría mantenido encuentros con dirigentes del Besiktas, donde su presencia en las tribunas ya es considerada una marca registrada.

La eliminación de Turquía terminó siendo una de las grandes decepciones del Mundial 2026. Sin embargo, mientras los resultados deportivos quedaron rápidamente en el olvido, la imagen de Udi Neco siguió recorriendo el mundo.

Paradójicamente, el equipo no logró superar la fase de grupos, pero uno de sus hinchas consiguió algo mucho más difícil: convertirse en uno de los personajes más comentados de toda la Copa del Mundo.

Y mientras Turquía disputa sus últimos compromisos por el honor, hay algo que parece seguro: todas las cámaras volverán a buscar al hombre detrás de la cara más temida del Mundial.