Tomás Costantini confesó hace cuántos años no ve a su hijo con Jimena Campisi: "Una sola voz"

Tomás Costantini habló sobre la guerra con Jimena Campisi

Consultado en Intrusos cómo mantiene la comunicación con su hijo tras instalarse hace tiempo en Estados Unidos con su familia, Tomás Costantini explicó: "Tengo contacto por mensajes de WhatsApp y tuvimos una revinculación con él con una psicóloga, donde lo trabajamos durante más de un año y ella decidió que no era bueno y la sacó".

"La revinculación mediante la psicóloga era importante que se complete y por el otro lado no fue que yo me fui y no quise verlo. Antes de que viaje a Miami había problemas que no quería que lo vea y tuvimos mediaciones, eso está todo escrito y tengo pruebas para mostrarle a Milo el sacrificio que hice para estar cerca de él", se sinceró sobre los intentos por retomar el contacto con el pequeño.

Sobre su ex Jimena Campisi, en tanto, consideró: "El conflicto arrancó desde que quedó embarazada. Estuve con Milo 8 años pero a distancia no puedo, él tiene una sola voz, no la dos voces, yo considero eso sino estaría acá conmigo visitándome en el Mundial".

"Tiene acuerdos que hicimos juntos que ella iba a facilitar el contacto y por eso arrancamos la revinculación con la psicóloga por pedido de ella que después no se terminó. Yo tenía una reunión una vez por mes con la psicóloga y me hacía pautas para que yo cumpla con Milo. Yo aparte voy al psicólogo y de hecho estudié psicología", cerró Tomás Costantini.