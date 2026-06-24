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Está en Netflix, sólo tiene 4 episodios y es la mejor miniserie basada en una historia real

Esta serie corta en Netflix está basada en hechos reales, tiene apenas cuatro capítulos y está generando un fuerte impacto en la plataforma.

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Está en Netflix

Está en Netflix, sólo tiene 4 episodios y es la mejor miniserie basada en una historia real. (Foto: Archivo)

La miniserie de Netflix que está dando que hablar entre los suscriptores no necesita decenas de episodios para atrapar a la audiencia. Con apenas cuatro capítulos, esta producción británica logró convertirse en una de las propuestas más comentadas de la plataforma gracias a una historia tan conmovedora como inquietante.

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Qué ver en Netflix: la miniserie turca de 9 episodios que es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Se trata de "Ciudad tóxica" (Toxic Town, 2025), una serie inspirada en hechos reales que reconstruye uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del Reino Unido. Su combinación de drama, denuncia social y thriller judicial consiguió captar la atención del público desde su estreno y la posicionó entre los contenidos más recomendados.

La producción fue lanzada en 2025 y rápidamente despertó el interés de los espectadores por abordar una problemática real que afectó a numerosas familias y que generó una larga batalla legal. Su formato breve permite verla en una sola jornada, pero las preguntas que plantea permanecen mucho tiempo después de que terminen los créditos.

La historia detrás de "Ciudad tóxica" que conmocionó a una ciudad entera

La trama de Ciudad tóxica se desarrolla en Corby, una localidad inglesa que atravesó profundos cambios económicos tras el cierre de una importante industria siderúrgica a finales de la década de los setenta.

Lo que inicialmente fue presentado como un proyecto de recuperación urbana y limpieza ambiental terminó convirtiéndose en una situación que provocó graves consecuencias para cientos de vecinos. Las tareas de traslado y gestión de residuos industriales fueron realizadas en condiciones cuestionadas durante años por numerosos habitantes de la región.

Con el paso del tiempo comenzaron a registrarse casos de bebés nacidos con malformaciones congénitas. Las estadísticas encendieron las alarmas y llevaron a varias familias a preguntarse si existía una relación entre esos nacimientos y la exposición a sustancias contaminantes derivadas de los trabajos realizados en la zona.

La serie toma como punto de partida esa inquietante realidad para construir un relato que combina investigación, emociones y una lucha constante contra estructuras de poder que parecían imposibles de desafiar.

Según el resumen oficial de Netflix: "Cuando docenas de bebés de Corby nacen con defectos físicos, sus madres se embarcan en una batalla para que los responsables paguen por sus actos".

El elenco principal de "Ciudad tóxica"

  • Jodie Whittaker
  • Aimee Lou Wood
  • Rory Kinnear
  • Brendan Coyle
  • Robert Carlyle
  • Joe Dempsie
  • Claudia Jessie
  • Ben Batt
  • Stephen McMillan
  • Lauren Lyle

Cuántos capítulos tiene "Ciudad tóxica" en Netflix

En una época en la que muchas series apuestan por temporadas extensas, Ciudad tóxica eligió un camino diferente. La historia se desarrolla a lo largo de apenas cuatro episodios que mantienen un ritmo constante y evitan cualquier contenido innecesario.

Esta estructura compacta permite que la trama avance con agilidad y que el interés se mantenga intacto desde el comienzo hasta el desenlace.

Muchos espectadores destacaron precisamente ese aspecto. La posibilidad de disfrutar una historia completa en pocas horas se transformó en uno de los factores que impulsó su popularidad dentro del catálogo de Netflix.

Además, la brevedad de la serie no afecta la profundidad de los personajes ni la complejidad de los hechos representados. Por el contrario, la producción logra condensar una enorme cantidad de información y emociones sin perder claridad narrativa.

Por qué "Ciudad tóxica" es una de las series más vistas en Netflix

Desde su llegada al catálogo, Ciudad tóxica logró captar la atención de usuarios de distintos países. La combinación de una historia real, actuaciones destacadas y una narrativa intensa impulsó su crecimiento dentro de la plataforma.

Numerosos espectadores coincidieron en que se trata de una propuesta difícil de olvidar debido a la crudeza de los acontecimientos que retrata y al modo en que expone las consecuencias de determinadas decisiones institucionales.

La miniserie también recibió elogios por su capacidad para equilibrar el drama personal con los aspectos judiciales y sociales del caso, evitando caer en exageraciones innecesarias.

Para quienes buscan una experiencia intensa, emocional y cargada de tensión, esta serie en Netflix de solo cuatro capítulos se presenta como una de las opciones más atractivas del catálogo actual.

Tráiler oficial de "Ciudad tóxica" en Netflix

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