Está en Netflix, sólo tiene 4 episodios y es la mejor miniserie basada en una historia real

Lo que inicialmente fue presentado como un proyecto de recuperación urbana y limpieza ambiental terminó convirtiéndose en una situación que provocó graves consecuencias para cientos de vecinos. Las tareas de traslado y gestión de residuos industriales fueron realizadas en condiciones cuestionadas durante años por numerosos habitantes de la región.

Con el paso del tiempo comenzaron a registrarse casos de bebés nacidos con malformaciones congénitas. Las estadísticas encendieron las alarmas y llevaron a varias familias a preguntarse si existía una relación entre esos nacimientos y la exposición a sustancias contaminantes derivadas de los trabajos realizados en la zona.

La serie toma como punto de partida esa inquietante realidad para construir un relato que combina investigación, emociones y una lucha constante contra estructuras de poder que parecían imposibles de desafiar.

Según el resumen oficial de Netflix: "Cuando docenas de bebés de Corby nacen con defectos físicos, sus madres se embarcan en una batalla para que los responsables paguen por sus actos".

El elenco principal de "Ciudad tóxica"

Jodie Whittaker

Aimee Lou Wood

Rory Kinnear

Brendan Coyle

Robert Carlyle

Joe Dempsie

Claudia Jessie

Ben Batt

Stephen McMillan

Lauren Lyle

Cuántos capítulos tiene "Ciudad tóxica" en Netflix

En una época en la que muchas series apuestan por temporadas extensas, Ciudad tóxica eligió un camino diferente. La historia se desarrolla a lo largo de apenas cuatro episodios que mantienen un ritmo constante y evitan cualquier contenido innecesario.

Esta estructura compacta permite que la trama avance con agilidad y que el interés se mantenga intacto desde el comienzo hasta el desenlace.

Muchos espectadores destacaron precisamente ese aspecto. La posibilidad de disfrutar una historia completa en pocas horas se transformó en uno de los factores que impulsó su popularidad dentro del catálogo de Netflix.

Además, la brevedad de la serie no afecta la profundidad de los personajes ni la complejidad de los hechos representados. Por el contrario, la producción logra condensar una enorme cantidad de información y emociones sin perder claridad narrativa.

Por qué "Ciudad tóxica" es una de las series más vistas en Netflix

Desde su llegada al catálogo, Ciudad tóxica logró captar la atención de usuarios de distintos países. La combinación de una historia real, actuaciones destacadas y una narrativa intensa impulsó su crecimiento dentro de la plataforma.

Numerosos espectadores coincidieron en que se trata de una propuesta difícil de olvidar debido a la crudeza de los acontecimientos que retrata y al modo en que expone las consecuencias de determinadas decisiones institucionales.

La miniserie también recibió elogios por su capacidad para equilibrar el drama personal con los aspectos judiciales y sociales del caso, evitando caer en exageraciones innecesarias.

Para quienes buscan una experiencia intensa, emocional y cargada de tensión, esta serie en Netflix de solo cuatro capítulos se presenta como una de las opciones más atractivas del catálogo actual.

Tráiler oficial de "Ciudad tóxica" en Netflix