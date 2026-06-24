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Las selecciones que ya fueron eliminadas del Mundial 2026 a falta de una fecha en la fase de grupos

El Mundial ya sentenció el destino de cinco países. A pesar de que en esta edición añadió una nueva fase y hay más calificados, el nuevo sistema de desempate de la FIFA los dejó matemáticamente sin opciones.

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Las selecciones que ya fueron eliminadas del Mundial 2026 a falta de una fecha en la fase de grupos

El Mundial 2026, que organizan de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá, ingresa en terreno de definiciones drásticas. Tras completarse las acciones de la segunda fecha de la fase de grupos, el certamen de la FIFA empezó a pasar la escoba entre sus participantes. Más allá de que en esta edición la ampliación de cupos permite el pase a los playoffs de los mejores terceros de cada zona, ya hay cinco selecciones que se quedaron completamente sin chances de avanzar a los dieciseisavos de final: Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá.

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La despedida prematura de estos combinados nacionales, a falta de disputarse todavía un partido completo de la primera etapa y en un contexto donde el torneo premia a los mejores ocho terceros de la clasificación general, causó sorpresa entre los aficionados. Sin embargo, la explicación de la eliminación de estas selecciones se debe principalmente al nuevo sistema implementado por la FIFA para determinar los desempates en las tablas de posiciones de cada cuadrangular.

A diferencia de lo que venía ocurriendo en las últimas ediciones de las Copas del Mundo, la entidad máxima del fútbol modificó la estructura metodológica y estableció para el Mundial 2026 el desempate olímpico. Bajo esta normativa, el primer criterio de desempate es el encuentro disputado entre los que finalizaron igualados con los mismos puntos, dándole prioridad absoluta al resultado mano a mano en la cancha por sobre la diferencia de gol global en esa primera instancia de igualdad.

Debido a esta encrucijada reglamentaria, si bien Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá todavía pueden ganar el último partido de la fase de grupos y alcanzar la línea de la selección que hoy marcha tercera con tres unidades, como perdieron el partido directo con ese respectivo equipo, ya no tienen chances matemáticas de salir de la cuarta posición de sus zonas.

Cuáles son las selecciones eliminadas del Mundial 2026 hasta el momento

Tras el cierre de los compromisos de este martes, los equipos que quedaron marginados de la pelea y ocuparán obligatoriamente el último puesto de sus grupos son los siguientes:

  • Haití (Grupo C)

  • Turquía (Grupo D)

  • Túnez (Grupo F)

  • Jordania (Grupo J)

  • Panamá (Grupo L)

Cómo es el criterio de desempate en la fase de grupos del Mundial 2026

Si dos o más selecciones de un mismo grupo empatan en puntos al término de las tres jornadas estipuladas por el calendario oficial, la FIFA aplicará los siguientes criterios de desempate en un estricto orden de prioridades:

  • Enfrentamientos directos: Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión.

  • Diferencia de goles en los duelos directos: Mayor diferencia de goles en los partidos jugados exclusivamente entre los equipos involucrados en el empate.

  • Goles a favor en los duelos directos: Mayor cantidad de goles a favor en los partidos disputados entre los equipos involucrados.

  • Diferencia de goles general: Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos jugados en el grupo.

  • Goles a favor generales: Mayor cantidad de goles a favor en el total de los partidos del grupo.

  • Conducta deportiva (Fair Play): Clasificará el equipo que registre el menor número de tarjetas rojas.

  • Conducta deportiva secundaria: De persistir la paridad, avanzará el que tenga menor número de tarjetas amarillas.

  • Sorteo: Instancia final administrada por la organización en caso de que la igualdad sea absoluta en todos los casilleros anteriores.

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