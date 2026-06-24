Las selecciones que ya fueron eliminadas del Mundial 2026 a falta de una fecha en la fase de grupos

Cuáles son las selecciones eliminadas del Mundial 2026 hasta el momento

Tras el cierre de los compromisos de este martes, los equipos que quedaron marginados de la pelea y ocuparán obligatoriamente el último puesto de sus grupos son los siguientes:

Haití (Grupo C)

Turquía (Grupo D)

Túnez (Grupo F)

Jordania (Grupo J)

Panamá (Grupo L)

Cómo es el criterio de desempate en la fase de grupos del Mundial 2026

Si dos o más selecciones de un mismo grupo empatan en puntos al término de las tres jornadas estipuladas por el calendario oficial, la FIFA aplicará los siguientes criterios de desempate en un estricto orden de prioridades: