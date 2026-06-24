Las selecciones que ya fueron eliminadas del Mundial 2026 a falta de una fecha en la fase de grupos

El Mundial 2026, que organizan de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá, ingresa en terreno de definiciones drásticas. Tras completarse las acciones de la segunda fecha de la fase de grupos, el certamen de la FIFA empezó a pasar la escoba entre sus participantes. Más allá de que en esta edición la ampliación de cupos permite el pase a los playoffs de los mejores terceros de cada zona, ya hay cinco selecciones que se quedaron completamente sin chances de avanzar a los dieciseisavos de final: Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá.