Se supo cuál es el club en el que Mauro Icardi planea retirarse del fútbol

Por estas horas, el principal punto de negociación entre el atacante y la dirigencia pasa por el tiempo de extensión del vínculo. Según se explicó en el ciclo televisivo, el presidente de la institución, Dursun Özbek, puso sobre la mesa una propuesta por una temporada con una cláusula para extender el acuerdo, mientras que el futbolista busca asegurarse dos años completos de contrato.

“El Galatasaray le ofrece un contrato de un año, pero Icardi, por su parte, quiere un contrato completo de dos años”, detalló el periodista. Desde el estudio del programa agregaron además: “Toda negociación, y más de estas que son millonarias, lleva un tiempo”.

En medio de las especulaciones sobre su futuro profesional y de las noticias vinculadas a su situación personal con Wanda Nara, el cronista volvió a insistir en que la voluntad del delantero está definida. “Mauro Icardi tiene una voluntad de retirarse de su carrera profesional con la camiseta de Galatasaray”, afirmó de manera categórica.

Sin embargo, el desenlace de la historia todavía no está asegurado. Todo dependerá de que ambas partes logren acercar posiciones respecto de la duración del contrato. En ese sentido, Sancar lanzó una advertencia contundente: “Si Icardi no cambia su idea sobre el tiempo de la renovación, entonces no tendrá ninguna posibilidad de continuar en el Galatasaray”.

Por el momento, las negociaciones continúan en marcha y tanto el club turco como el delantero argentino intentan alcanzar un acuerdo que le permita a Mauro Icardi cumplir el objetivo que hoy aparece como su gran anhelo: retirarse vistiendo los colores de Galatasaray.

Cuál es el desesperado pedido de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de una guerra interminable

Antes de que la disputa judicial encuentre una solución definitiva, Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a quedar en el centro de la escena por un nuevo desacuerdo vinculado a sus hijas. Esta vez, la conductora reveló detalles de uno de los reclamos que, según aseguró, le hace su exmarido en medio de la batalla legal que mantienen desde hace meses.

Durante una entrevista en SQP (América TV), la empresaria contó que el delantero pretende que ella se instale nuevamente en Turquía junto a las niñas, una posibilidad que considera injustificada dado el presente laboral del futbolista y sus planes personales.

"Él a mí me reclama que yo vuelva a Turquía con mis hijas. Él tiene libre y se viene para acá, porque tiene obviamente una pareja argentina, con hijos argentinos, y yo estaría en Turquía con mis hijas, siendo que yo soy argentina y toda la vida viví en mi país", expresó Wanda, visiblemente molesta por la situación.

Lejos de quedarse ahí, profundizó su postura y cuestionó la lógica de ese pedido. "Mauro ni es turco, ni va a vivir en Turquía el día que se retire. ¿Cómo me exigen a mí? ¿Cuántos futbolistas conocen que se separan y los hijos se quedan viviendo en el país después de terminar su contrato con el club?", planteó.

En otro tramo de la charla, la mediática se refirió a la modalidad de los encuentros entre Icardi y las menores, y explicó cuál es su principal exigencia para que se desarrollen con normalidad. "Yo lo que siempre pido es que las chicas se entreguen adentro de mi casa, no en la rotonda, ni en la estación de servicio de la esquina, ni en la puerta de Libertador. Y yo soy la primera que mando la foto al grupo y digo, 'miren, pasó esto porque no me hicieron caso'", sostuvo.

Por último, Wanda Nara reveló cuál fue la sugerencia de la Justicia respecto del conflicto que mantiene con su ex. "Lo que pidió la justicia es que seamos nosotros dos los que tratemos de resolver las cosas, porque cuando nos ponemos de acuerdo, se resuelven las cosas", concluyó.