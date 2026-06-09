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El impactante video del robo millonario en la casa del futbolista uruguayo Alejandro Silva

Entraron a la casa del futbolista Alejandro Silva, la desvalijaron y se llevaron una millonaria cifra: todo quedó grabado. Miralo.

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El impactante video del robo millonario en la casa del futbolista uruguayo Alejandro Silva

Un golpe perfectamente calculado, una casa vacía y un botín millonario. Así fue el robo que sufrió el futbolista uruguayo Alejandro Silva, cuya vivienda ubicada en el exclusivo barrio cerrado Montesol, en Luque, fue atacada por delincuentes que aprovecharon que el ex jugador de Olimpia se encontraba fuera del país junto a su familia.

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Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad son escalofriantes. En el video puede verse cómo dos intrusos ingresan al predio con total tranquilidad, recorren la propiedad y finalmente logran acceder al interior de la casa para llevarse una importante cantidad de dinero y objetos de altísimo valor.

El hecho recién salió a la luz cuando el chofer del ex futbolista, Víctor Hugo Delgado Núñez, acudió a la vivienda para alimentar a una mascota y se encontró con una escena inesperada. Al ingresar, descubrió que la propiedad había sido violentada y dio aviso inmediato a las autoridades.

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Según la investigación policial, los delincuentes habrían aprovechado la ausencia de Silva y su familia, quienes se encuentran vacacionando en Brasil, para ejecutar el golpe. Todo indica que los ladrones actuaron con información previa y sabían exactamente que la casa estaba desocupada.

Las primeras pericias revelaron que una puerta de blíndex que conecta con el quincho se encontraba abierta y que una ventana de la cocina presentaba claros signos de haber sido forzada. A partir de allí, los investigadores reconstruyen los movimientos de los delincuentes dentro de la propiedad.

El botín fue importante. De acuerdo con la denuncia, los asaltantes se llevaron dinero en efectivo, joyas, relojes de alta gama y hasta una caja de seguridad que contenía aproximadamente 3.000 dólares. La magnitud del robo generó enorme preocupación entre los vecinos del exclusivo barrio cerrado.

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Pero lo que más conmoción provocó fue la difusión del video de seguridad. Las imágenes muestran la frialdad con la que actuaron los ladrones, desplazándose por la vivienda sin apresurarse y aprovechando cada minuto para buscar objetos de valor.

La Policía Nacional trabaja ahora para identificar a los responsables y determinar cómo lograron vulnerar las medidas de seguridad del complejo residencial. Mientras tanto, las grabaciones se transformaron en una prueba clave para intentar reconstruir cada paso del millonario golpe.

Para Alejandro Silva, que disfrutaba de unos días de descanso junto a su familia, el regreso estará marcado por una noticia devastadora: su hogar fue vaciado por delincuentes que aprovecharon su ausencia para ejecutar un robo que quedó registrado segundo a segundo por las cámaras de seguridad.

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