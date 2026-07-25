HBO Max lanzó el tráiler oficial de "Linternas", la nueva serie dramática original

La serie está protagonizada por Kyle Chandler, Aaron Pierre, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson y Jasmine Cephas Jones. Basada en los personajes de DC Comics Linterna Verde.

Foto: Gentileza Prensa.

Linternas es una producción de HBO en asociación con Warner Bros. Television y DC Studios. El episodio piloto fue escrito por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King, quienes también son co-creadores de la serie. Mundy se desempeña como showrunner. Los dos primeros episodios fueron dirigidos por James Hawes, mientras que Stephen Williams, Geeta Vasant Patel y Alik Sakharov también dirigen episodios de la temporada. La producción ejecutiva está a cargo de Chris Mundy, Damon Lindelof, Tom King, James Gunn, Peter Safran, Ron Schmidt y James Hawes.

Tráiler oficial de Linternas en HBO Max