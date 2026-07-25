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HBO Max lanzó el tráiler oficial de "Linternas", la nueva serie dramática original

Esta nueva serie de DC Studios, protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre, se estrena el 16 de agosto en HBO Max. Mirá el adelanto.

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HBO Max lanzó el tráiler oficial de Linternas

HBO Max lanzó el tráiler oficial de "Linternas", la nueva serie dramática original. (Foto: Gentileza Prensa)

HBO Max presentó este viernes 24 de julio el tráiler oficial de Linternas, la nueva serie dramática original de HBO en colaboración con DC Studios durante un panel especial en San Diego Comic-Con (SDCC), con la participación de los protagonistas Kyle Chandler, Aaron Pierre, Garret Dillahunt y Poorna Jagannathan, así como los co-creadores Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King.

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Compuesta por ocho episodios de lanzamiento semanal, Linternas se estrenará el próximo 16 de agosto a las 22:00 p.m por HBO y estará disponible para streaming en HBO Max.

La serie sigue a John Stewart (Aaron Pierre), un nuevo recluta del Green Lantern Corps, y a Hal Jordan (Kyle Chandler), una leyenda entre las Linternas quienes investigan un misterioso asesinato en Nebraska. Lo que comienza como un crimen aparentemente aislado pronto los conduce hacia una conspiración de dimensiones mucho mayores, donde una amenaza con conexiones cósmicas pone a prueba todo aquello en lo que creen.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Con una mirada que combina el suspenso de un thriller de investigación con la mitología del universo DC, Linternas presenta una historia donde los héroes se enfrentan con una verdad capaz de alterar el equilibrio entre la Tierra y el universo.

La serie está protagonizada por Kyle Chandler, Aaron Pierre, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson y Jasmine Cephas Jones. Basada en los personajes de DC Comics Linterna Verde.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

Linternas es una producción de HBO en asociación con Warner Bros. Television y DC Studios. El episodio piloto fue escrito por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King, quienes también son co-creadores de la serie. Mundy se desempeña como showrunner. Los dos primeros episodios fueron dirigidos por James Hawes, mientras que Stephen Williams, Geeta Vasant Patel y Alik Sakharov también dirigen episodios de la temporada. La producción ejecutiva está a cargo de Chris Mundy, Damon Lindelof, Tom King, James Gunn, Peter Safran, Ron Schmidt y James Hawes.

Tráiler oficial de Linternas en HBO Max

En pocas palabras

  • Nueva serie de DC: HBO Max presenta el tráiler de "Linternas", protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre.
  • Argumento: La serie sigue a John Stewart y Hal Jordan investigando un crimen que revela una conspiración cósmica.
  • Estreno: La serie de ocho episodios debuta el 16 de agosto en HBO y HBO Max.
Resumen generado por Thinkindot AI
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