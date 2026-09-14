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Incendio en Recoleta: el dramático relato de la vecina que escapó de las llamas y perdió a sus mascotas

El fuego se desató en un edificio del barrio porteño y generó un amplio operativo de emergencia. Una de las damnificadas contó a A24 cómo logró salir de su departamento y reveló la desesperada situación que atraviesa.

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Incendio en Recoleta: el dramático relato de una damnificada que escapó de las llamas y busca a sus mascotas

Incendio en Recoleta: el dramático relato de una damnificada que escapó de las llamas y busca a sus mascotas

Un importante incendio se desató este lunes por la mañana en un edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta y obligó a desplegar un amplio operativo de Bomberos de la Ciudad, SAME, Defensa Civil y Policía. En medio de la emergencia, varias personas debieron ser evacuadas y los equipos de rescate trabajaron en el lugar para controlar las llamas y asistir a los afectados.

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Una de las damnificadas es Venus, quien se encontraba durmiendo junto a su pareja cuando sus mascotas la despertaron y le permitieron advertir que algo grave estaba ocurriendo. Al abrir la puerta de su departamento se encontró con un escenario dominado por el fuego y el humo.

“Yo creo que gracias a ellos nos salvamos”, contó Venus en diálogo con A24, en referencia a sus animales.

Según relató, cuando se despertó prácticamente no podía ver nada debido a la cantidad de humo que había dentro del departamento. En medio de la desesperación, logró abrir la puerta, que por fortuna no estaba cerrada con llave, y pudo salir. “Lo único que llegué a ver fue fuego, humo y no podía ver nada”, recordó.

De todas las mascotas que se encontraban en la vivienda, solo una logró salir. Venus todavía no pudo encontrar a cinco gatos y un perro caniche, por lo que su principal preocupación ahora es saber qué ocurrió con ellos.

La mujer no descarta que algunos hayan podido escapar por los balcones o ingresar a otros departamentos cuando la puerta de su vivienda quedó abierta.

Su pareja intentó volver para rescatar a las mascotas

La pareja de Venus también resultó afectada por el incendio y debió ser trasladada a un hospital. Según contó la mujer, se encuentra estable y recibe oxígeno debido a que fue quien más humo inhaló.

En medio del fuego, el hombre intentó regresar al departamento para rescatar a los animales. Sin embargo, los bomberos debieron retirarlo del lugar cuando ya no podía continuar. “Lo que quería hacer él precisamente es tratar de sacar a nuestras mascotas”, explicó Venus.

La mujer contó que no pudo comunicarse con otros vecinos y que tampoco recibió información precisa sobre el estado de los animales. Por el momento, los equipos de emergencia no le permitían regresar al edificio debido a las condiciones de seguridad.

Aunque el incendio destruyó sus pertenencias, Venus aseguró que en este momento eso quedó en segundo plano. “Lo material no me interesa, aunque se me haya quemado todo”, sostuvo durante la entrevista con A24.

Su principal angustia pasa por saber dónde están sus mascotas y poder volver a verlas. Por eso hizo un pedido a quienes viven en los alrededores del edificio. “Si algún vecino vio algunas de mis mascotas, si sabe algo, que se comunique conmigo o con los medios”, pidió.

Mientras tanto, Venus permanecerá en la casa de su madre hasta que pueda regresar a su departamento.

Qué dijo sobre el posible origen del incendio

Consultada sobre cómo pudo haberse iniciado el fuego, Venus señaló que cree que pudo haber sido provocado por una estufa eléctrica, aunque aclaró que no tiene confirmación.

Según explicó, cerca del artefacto había ropa tendida que también podría haberse incendiado. Sin embargo, planteó otra posibilidad vinculada con el estado de la instalación eléctrica del edificio.

La damnificada aseguró que algunos vecinos ya habían manifestado problemas eléctricos y sostuvo que el cableado del inmueble no se encontraba en buenas condiciones.

De todos modos, Venus aclaró que no sabe si el incendio comenzó por la estufa o por un cortocircuito. La causa deberá determinarse a partir de las pericias que se realizan en el lugar.

Para la mujer, la escena de las primeras horas quedó marcada por el humo, la falta de luz y la imposibilidad de saber qué estaba ocurriendo.

Y en medio de todo eso, fueron sus propios animales los que la despertaron y, según cree, le permitieron escapar a tiempo. “Si no fuera por ellos, seguramente no me hubiese dado cuenta del incendio”, concluyó.

En pocas palabras

  • Incendio en Recoleta: Un fuego se desató en un edificio y generó un operativo de emergencia.
  • Relato de damnificada: Una vecina escapó alertada por sus mascotas y busca a cinco gatos y un perro.
  • Posible origen: La damnificada sospecha de una estufa eléctrica o un problema en la instalación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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