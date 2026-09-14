Boca define el equipo para viajar a Brasil: el jugador clave que Arruabarrena quiere recuperar a tiempo

Qué dudas tiene Rodolfo Arruabarrena para armar el equipo titular de Boca

Más allá de la situación de Delgado en la zona central, el cuerpo técnico analiza otras alternativas en la columna vertebral para definir el armado definitivo. En la zona defensiva, la reaparición de Ayrton Costa plantea el interrogante sobre quién ocupará el puesto de segundo marcador central, lugar en el que Facundo Herrera viene desempeñándose y con quien deberá pelear la titularidad.

Por otra parte, en el frente de ataque se mantiene la competencia directa en el extremo por la banda, donde Leonel Flores saca ventaja en la consideración del DT por sobre Sebastián Villa para acompañar a Alan Velasco y Miguel Merentiel.

Cuál es la probable formación de Boca para jugar en Brasil ante San Pablo

Sabiendo que la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana representa uno de los grandes objetivos del año, el Vasco pondrá en cancha lo mejor que tiene a disposición, aun con futbolistas que llegan al límite en lo físico.

De no mediar inconvenientes de último momento y si se confirma el regreso de Delgado, la probable formación de Boca para visitar a San Pablo estará integrada por: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.