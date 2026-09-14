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Boca define el equipo para viajar a Brasil: el jugador clave que Arruabarrena quiere recuperar a tiempo

Arruabarrena espera por la evolución de una pieza clave de cara a la revancha ante San Pablo. Si responde bien en la práctica, vuelve al once inicial.

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Rodolfo Arruabarrena. 

Rodolfo Arruabarrena. 

Boca afronta una semana determinante en el plano internacional y este lunes lleva adelante su último entrenamiento antes de emprender el viaje a Brasil, donde disputará la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a San Pablo. En esta parada crucial para las aspiraciones del semestre, la atención del cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena está depositada en la evolución física de Milton Delgado, el mediocampista central titular que el DT busca reincorporar al equipo.

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Reuters 

Milton Delgado volvería a ser titular ante San Pablo en Brasil (foto: prensa Boca)

El volante de 21 años sufrió una distensión muscular en la previa del cruce contra Vélez Sarsfield por la Copa Argentina, disputado el pasado 2 de septiembre. Desde aquel momento, el juvenil no volvió a figurar en la lista de convocados del Vasco y se perdió una seguidilla de cuatro compromisos clave: el choque ante el Fortín, el partido de ida frente al conjunto paulista y los duelos correspondientes al Torneo Clausura ante Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba.

Durante la ausencia de Delgado, su lugar en la alineación fue ocupado por Tomás Belmonte, quien cumplió una buena labor aunque imprimió una fisionomía diferente a la mitad de la cancha por sus características de juego. En caso de que el juvenil supere con éxito la exigencia del ensayo matutino, Arruabarrena volverá a armar el tridente en el mediocampo junto a Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes, configurando la estructura que el entrenador considera ideal tras la baja de larga duración de Tomás Aranda.

Qué dudas tiene Rodolfo Arruabarrena para armar el equipo titular de Boca

Más allá de la situación de Delgado en la zona central, el cuerpo técnico analiza otras alternativas en la columna vertebral para definir el armado definitivo. En la zona defensiva, la reaparición de Ayrton Costa plantea el interrogante sobre quién ocupará el puesto de segundo marcador central, lugar en el que Facundo Herrera viene desempeñándose y con quien deberá pelear la titularidad.

Por otra parte, en el frente de ataque se mantiene la competencia directa en el extremo por la banda, donde Leonel Flores saca ventaja en la consideración del DT por sobre Sebastián Villa para acompañar a Alan Velasco y Miguel Merentiel.

Cuál es la probable formación de Boca para jugar en Brasil ante San Pablo

Sabiendo que la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana representa uno de los grandes objetivos del año, el Vasco pondrá en cancha lo mejor que tiene a disposición, aun con futbolistas que llegan al límite en lo físico.

De no mediar inconvenientes de último momento y si se confirma el regreso de Delgado, la probable formación de Boca para visitar a San Pablo estará integrada por: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

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