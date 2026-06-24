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El inesperado video que subió Lionel Messi a Instagram en su cumpleaños 39

Lionel Messi volvió a ser noticia en su cumpleaños número 39, pero esta vez no por una celebración tradicional ni por un mensaje emotivo rodeado de familiares y amigos. El capitán argentino eligió una imagen que lo representa desde hace más de dos décadas: trabajando, entrenando y preparándose para seguir compitiendo al máximo nivel.

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El inesperado video que subió Lionel Messi a Instagram en su cumpleaños 39

Lionel Messi volvió a ser noticia en su cumpleaños número 39, pero esta vez no por una celebración tradicional ni por un mensaje emotivo rodeado de familiares y amigos. El capitán argentino eligió una imagen que lo representa desde hace más de dos décadas: trabajando, entrenando y preparándose para seguir compitiendo al máximo nivel.

Leé también Lionel Messi cumple hoy 39 años y sigue rompiendo récords: los números que explican su leyenda
Lionel Messi cumple 39 años. El mejor futbolista de la historia. (Foto: Gentileza World Cup 2026 en X)

En medio de la concentración de la Selección Argentina en Kansas, Estados Unidos, durante el Mundial 2026, Messi publicó un video en el gimnasio realizando una rutina física apenas después del segundo partido del equipo en la Copa del Mundo. La escena rápidamente generó repercusión entre los fanáticos argentinos y del fútbol internacional, ya que llegó en un momento especial: el delantero viene de marcar cinco goles en apenas dos encuentros del torneo.

El video mostró a Messi enfocado, realizando ejercicios de fuerza y movilidad, lejos de cualquier exceso por su cumpleaños. Mientras el mundo esperaba imágenes de festejo por sus 39 años, el capitán eligió mostrar otra faceta: la del profesional que continúa cuidando cada detalle para mantenerse competitivo.

La publicación apareció después de una jornada inolvidable para la Selección Argentina. El equipo dirigido técnicamente por Lionel Scaloni derrotó 2-0 a Austria en su segundo partido del Mundial 2026 y ambos goles fueron convertidos por Messi, quien volvió a ser decisivo y confirmó un arranque de torneo extraordinario.

Con esa actuación, el rosarino alcanzó cinco goles en la Copa del Mundo 2026, una cifra impresionante que lo vuelve protagonista absoluto del campeonato. En el debut, Argentina había superado 3-0 a Argelia con tres tantos de Messi, y luego llegó el doblete ante Austria para completar una estadística que pocos imaginaban antes del inicio de la competencia.

Desde Kansas, donde se encuentra instalada la delegación argentina, Messi decidió compartir con sus seguidores un fragmento de su día. El video no necesitó palabras ni grandes mensajes. Simplemente apareció entrenando, mostrando que su manera de festejar sigue ligada al esfuerzo.

La publicación fue interpretada por muchos hinchas como una muestra de compromiso. A los 39 años, con una carrera llena de títulos y reconocimientos, Messi continúa trabajando como si todavía tuviera todo por demostrar.

El gesto también recordó una característica que lo acompañó durante toda su trayectoria: la obsesión por mejorar incluso después de haber alcanzado los máximos logros posibles.

Después de ganar la Copa América, conquistar el Mundial de Qatar 2022 y levantar numerosos trofeos a nivel de clubes, el desafío de Messi en 2026 era diferente. Ya no se trata solamente de conseguir un título pendiente, sino de competir al más alto nivel en una etapa avanzada de su carrera.

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