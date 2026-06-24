El inesperado video que subió Lionel Messi a Instagram en su cumpleaños 39

Con esa actuación, el rosarino alcanzó cinco goles en la Copa del Mundo 2026, una cifra impresionante que lo vuelve protagonista absoluto del campeonato. En el debut, Argentina había superado 3-0 a Argelia con tres tantos de Messi, y luego llegó el doblete ante Austria para completar una estadística que pocos imaginaban antes del inicio de la competencia.





Desde Kansas, donde se encuentra instalada la delegación argentina, Messi decidió compartir con sus seguidores un fragmento de su día. El video no necesitó palabras ni grandes mensajes. Simplemente apareció entrenando, mostrando que su manera de festejar sigue ligada al esfuerzo.

La publicación fue interpretada por muchos hinchas como una muestra de compromiso. A los 39 años, con una carrera llena de títulos y reconocimientos, Messi continúa trabajando como si todavía tuviera todo por demostrar.

El gesto también recordó una característica que lo acompañó durante toda su trayectoria: la obsesión por mejorar incluso después de haber alcanzado los máximos logros posibles.

Después de ganar la Copa América, conquistar el Mundial de Qatar 2022 y levantar numerosos trofeos a nivel de clubes, el desafío de Messi en 2026 era diferente. Ya no se trata solamente de conseguir un título pendiente, sino de competir al más alto nivel en una etapa avanzada de su carrera.