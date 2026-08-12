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ENORME TRISTEZA

La emotiva dedicatoria de Antonela Roccuzzo para Jorge, el papá de Lionel Messi

Antonela Roccuzzo reaccionó al homenaje de Lionel Messi a Jorge en sus redes sociales. Dolor en la familia.

12 ago 2026, 17:41
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La emotiva dedicatoria de Antonela Roccuzzo para Jorge, el papá de Lionel Messi

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La emotiva dedicatoria de Antonela Roccuzzo para Jorge, el papá de Lionel Messi

Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi en uno de los momentos más difíciles para su familia. Este miércoles, la rosarina compartió en sus historias de Instagram el conmovedor mensaje que el capitán de la Selección argentina publicó tras la muerte de su papá, Jorge Messi.

Al repostear la carta, Antonela sumó tres corazones blancos, un gesto con el que expresó su amor y apoyo hacia Lionel y sus seres queridos.

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La publicación del futbolista tuvo una enorme repercusión y su esposa demostró su apoyo en todo momento con este gesto de amor en sus redes.

La esposa del astro argentino mantenía un vínculo muy cercano con Jorge Messi: ambos fueron pilares fundamentales para el desarrollo personal y profesional de Lionel, y acompañaron de cerca su carrera desde sus comienzos, cada uno desde el lugar que les correspondía.

La desgarradora carta de Lionel Messi a su papá

Lionel Messi se había expresado públicamente por primera vez este miércoles tras la muerte de su padre con una extensa carta que publicó en Instagram, en la que recordó la relación que mantenían, los años compartidos y el papel que su padre tuvo desde que comenzó a jugar al fútbol.

El capitán argentino también habló de uno de los grandes deseos de Jorge, verlo disputar el último Mundial: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir", escribió, y recordó que su papá fue "papá, amigo y representante", asegurando que siempre estará presente, especialmente en la educación de sus hijos. Cerró su mensaje con una despedida: "Te amo, pa".

     

 

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