La emotiva dedicatoria de Antonela Roccuzzo para Jorge, el papá de Lionel Messi

La desgarradora carta de Lionel Messi a su papá

Lionel Messi se había expresado públicamente por primera vez este miércoles tras la muerte de su padre con una extensa carta que publicó en Instagram, en la que recordó la relación que mantenían, los años compartidos y el papel que su padre tuvo desde que comenzó a jugar al fútbol.

El capitán argentino también habló de uno de los grandes deseos de Jorge, verlo disputar el último Mundial: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir", escribió, y recordó que su papá fue "papá, amigo y representante", asegurando que siempre estará presente, especialmente en la educación de sus hijos. Cerró su mensaje con una despedida: "Te amo, pa".