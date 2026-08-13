Yanina Latorre reveló cómo vivió Messi los últimos días de su papá Jorge: el dato que nadie conocía

Latorre también destacó el vínculo que existía entre el futbolista y su papá, una relación que quedó expuesta una vez más a través de las palabras que Messi le dedicó tras su fallecimiento. La carta que publicó el capitán argentino permitió conocer de manera más profunda sus sentimientos y el enorme impacto que representa esta pérdida para él.

Además, Yanina hizo hincapié en distintas imágenes de años anteriores en las que se podía observar la cercanía entre ambos. Incluso recordó que, después de algunos partidos en los que Jorge Messi no estaba presente, su hijo buscaba comunicarse con él.

“Hay imágenes de Messi de partidos viejos, que cada vez que termina un partido y el papá no estaba, hablaba por facetime con el papá. Uno no sabe qué elogio darle, a Messi. Todos los pelotudos de las teorías, conspirativas…”, lanzó la periodista durante su análisis.

De esta manera, Yanina Latorre puso el foco en el costado más íntimo de Lionel Messi y en la relación que mantuvo durante toda su vida con Jorge Messi, especialmente durante los últimos tiempos, cuando la situación familiar se volvió cada vez más delicada.

Cómo fue la emotiva dedicatoria de despedida de Antonela Roccuzzo para Jorge, el papá de Lionel Messi

Antonela Roccuzzo volvió a demostrar su apoyo incondicional a Lionel Messi en medio del difícil momento que atraviesa junto a su familia por la muerte de Jorge Messi.

Este miércoles, la rosarina utilizó sus historias de Instagram para compartir el sentido mensaje que el capitán de la Selección argentina publicó luego del fallecimiento de su papá. Al replicar la publicación, Antonela eligió acompañarla con tres corazones blancos, una sencilla pero emotiva muestra de cariño hacia su esposo y sus seres queridos.

El gesto no pasó inadvertido y reflejó el acompañamiento de la esposa del futbolista en estas horas de profundo dolor familiar.

Además, Antonela Roccuzzo siempre mantuvo una relación muy cercana con Jorge Messi, quien fue una figura clave en la vida de Lionel. Junto a ella, acompañó al astro argentino durante distintas etapas de su crecimiento personal y de su extraordinaria carrera profesional, desde sus primeros pasos hasta convertirse en una de las grandes figuras del fútbol mundial.