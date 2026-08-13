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Messi volvió a jugar tras la muerte de su papá: la ovación y el abrazo especial que recibió

El capitán del Inter Miami ingresó en el segundo tiempo ante León por la Leagues Cup. Su equipo perdió 3-2 y quedó eliminado, mientras que el rosarino mostró un semblante serio durante gran parte del partido.

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Messi volvió a jugar tras la muerte de su papá: la ovación que recibió y cómo fue su regreso

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El encuentro terminó con derrota por 3-2 para el conjunto de Florida, resultado que dejó al equipo afuera de la Leagues Cup.

Messi había llegado a Miami durante la mañana y, horas después, estuvo en el banco para acompañar a sus compañeros. Su ingreso se produjo a los 46 minutos, luego de que un futbolista del equipo sufriera una lesión.

La ovación para Messi en su regreso

Cuando el cartel electrónico anunció el ingreso del argentino, el estadio reaccionó de inmediato. Las tribunas lo recibieron con una fuerte ovación, en una jornada especial para el capitán después de la reciente pérdida de su padre.

Durante buena parte de su participación, Messi mostró un gesto serio y concentrado. En su primera intervención buscó rápidamente el arco y se encontró con la respuesta del arquero Oscar García.

Más tarde, a los 74 minutos, intentó sorprender con un gol olímpico, pero el arquero mexicano leyó la jugada y logró despejar la pelota con los puños.

Uno de los momentos más distendidos para Messi ocurrió cuando intentó avanzar dentro del área y terminó perdiendo la pelota ante Jhohan Romaña, futbolista colombiano con pasado en San Lorenzo.

Después de la disputa, ambos quedaron entrelazados y Romaña tuvo un gesto de afecto con el argentino: lo abrazó y lo levantó. Messi reaccionó con una sonrisa y luego se dirigió a ejecutar el tiro de esquina.

Messi buscó el empate, pero no alcanzó

Con Inter Miami abajo en el marcador, el capitán tuvo algunas oportunidades para intentar cambiar el desarrollo del partido.

Además de buscar el arco, Messi también generó situaciones para sus compañeros mediante asistencias y pases dentro del área. Sin embargo, las definiciones no fueron efectivas y el equipo no consiguió revertir el resultado.

El conjunto de Florida necesitaba ganar ante León y, además, esperar una combinación de resultados para acceder a los cuartos de final de la Leagues Cup. Finalmente, ninguna de esas condiciones se dio. Con el 3-2 definitivo, Inter Miami quedó eliminado del torneo.

Una vez terminado el partido, Messi saludó a algunos de sus rivales y abandonó rápidamente el campo rumbo al vestuario, después de disputar todo el segundo tiempo en su regreso a la actividad tras la muerte de su padre.

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