La China Suárez publicó una foto de Magnolia y estallaron las críticas por un particular detalle 

De hecho, días atrás, la actriz había publicado otra imagen que despertó todo tipo de comentarios entre sus seguidores. En aquella ocasión, Amancio aparecía andando en un camión de juguete que, según señalaron algunos usuarios, también había pertenecido a las hijas de Wanda Nara. Y fue el periodista Fede Flowers quien, desde su cuenta de X, se encargó de mostrar las pruebas. Así las cosas, la coincidencia volvió a instalar el debate y provocó una nueva andanada de críticas en las redes sociales.

Mientras estas situaciones generan repercusión, el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa avanzando por la vía judicial y lejos parece estar de encontrar un punto final.

Con qué posteo la China Suárez provocó fuertemente a su ex Benamín Vicuña

En medio de las versiones, los cuestionamientos y las distintas controversias que todavía tienen como protagonistas a Mauro Icardi y Eugenia China Suárez, la pareja volvió a compartir imágenes de su vida cotidiana. Esta vez, lejos de los grandes eventos y de las apariciones públicas, ambos dejaron ver un momento mucho más familiar que rápidamente despertó comentarios en las redes sociales.

La encargada de mostrar parte de esa jornada fue la actriz, quien recurrió a sus historias de Instagram para publicar varias fotografías relacionadas con una actividad deportiva. El fútbol fue el gran protagonista del encuentro y, entre las postales, China Suárez apareció junto al delantero y su mamá, Marcela Riveiro.

En una de las imágenes, la actriz se mostró sonriente y muy abrigada mientras posaba junto a Mauro Icardi y su madre. La postal, además, permitió observar la cercanía que el futbolista mantiene con quien actualmente es su suegra. Este detalle cobró especial relevancia debido a las recientes declaraciones de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quien había hablado públicamente sobre el jugador.

Sin embargo, hubo otra presencia que no pasó inadvertida. Entre las fotografías compartidas por China Suárez también apareció Amancio, el hijo que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña, mientras disfrutaba de un partido de fútbol junto a otros chicos.

Fue precisamente una de las frases que acompañó esas postales la que generó mayor repercusión. “La hinchada firme”, escribió la actriz, junto a un emoji de corazón rojo.

El mensaje rápidamente fue interpretado por sus seguidores como una clara muestra del lugar que ocupa Icardi dentro de ese contexto familiar. La escena mostraba al futbolista compartiendo la actividad junto a Amancio, además de estar acompañado por China Suárez y su mamá.

Por su parte, Mauro Icardi tampoco se quedó afuera y decidió publicar sus propias imágenes de la jornada. En una de ellas, se pudo ver a la actriz haciendo un gesto afectuoso y divertido hacia él, una nueva postal que volvió a dejar expuesta la complicidad que mantienen.

De esta manera, los dos continúan mostrando públicamente distintos momentos de su relación, incluso en medio de las especulaciones que suelen generarse alrededor de cada una de sus apariciones. Esta vez, el contexto familiar y la presencia de Amancio sumaron un condimento particular.

Las imágenes también provocaron interrogantes entre quienes siguen de cerca el vínculo entre China Suárez y Benjamín Vicuña, especialmente por la aparición del niño en la jornada junto a la pareja.

Cabe recordar que la relación entre la actriz y el actor chileno permanece atravesada por distintas tensiones desde que China Suárez decidió instalarse en Turquía junto a Magnolia y Amancio para acompañar a Icardi y comenzar una nueva etapa de su vida junto al futbolista.