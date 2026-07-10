En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Shakira
Blooper
¡Tremendo!

El insólito blooper de Shakira en plena entrevista que terminó siendo viral

Todo iba bien hasta que se le complicó: el divertido blooper de Shakira en vivo que se volvió viral. Mirala.

Banner Seguinos en google DESK
El insólito blooper de Shakira en plena entrevista que terminó siendo viral

Shakira volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez no fue por un nuevo lanzamiento ni por un show multitudinario. La cantante colombiana protagonizó un inesperado blooper durante una entrevista en vivo que desató las risas tanto del conductor como de los espectadores.

Leé también Shakira quedó devastada tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: "Lágrimas de..."
Shakira quedó devastada tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: Lágrimas de...

El episodio ocurrió el 8 de julio, cuando la artista participaba por videollamada en "La Revuelta", el programa español conducido por David Broncano. Mientras hablaba sobre sus proyectos desde Estados Unidos, la conversación se vio interrumpida por una insistente llamada que apareció en su teléfono.

"Uy, me entró una llamada", dijo sorprendida Shakira, mientras intentaba mantener la calma y finalizar la comunicación. Sin embargo, el problema no terminó ahí. Apenas logró cortar, el teléfono volvió a sonar y la cantante quedó visiblemente desconcertada.

"No sé, ya colgué. ¿Qué está pasando? No se ve quién me llama, ¿no? Llamó dos veces, insistente, ¿eh?", comentó entre risas, sin entender qué estaba ocurriendo.

Fue entonces cuando la situación tomó un giro todavía más divertido. Para ayudarla, su asistente apareció gateando detrás de ella, intentando permanecer fuera del encuadre mientras buscaba solucionar el problema con el teléfono. Pero el intento fue en vano: las cámaras captaron toda la escena.

Al darse cuenta de que todos la habían visto, Shakira no pudo contener la risa y decidió presentarla en plena transmisión. "Es mi asistente, estaba tratando de colgar la llamada, la veo caminando en cuatro", comentó divertida mientras abrazaba a Diana, quien finalmente saludó a la audiencia.

El conductor aprovechó el momento para bromear sobre lo sucedido. "Diana, me ha gustado porque tú intentando mantener la profesionalidad para colgar la llamada, has dicho 'yo creo que si me agacho mucho no me ven' y de pronto una persona reptando. Os agradezco mucho el momento", dijo David Broncano, provocando las carcajadas del estudio.

Lejos de convertirse en un momento incómodo, el episodio mostró el costado más espontáneo de Shakira y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la naturalidad con la que la artista reaccionó al inesperado blooper.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Shakira Blooper
Notas relacionadas
El truco que mfunciona para sacar el sarro de la pava eléctrica y dejarla como nueva
Vacaciones de invierno: la experiencia de dinosaurios más impactante del mundo suma nuevas funciones
Noruega no tiene paz en Estados Unidos: un nuevo problema sacude a toda la selección

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar