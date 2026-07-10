El insólito blooper de Shakira en plena entrevista que terminó siendo viral

Fue entonces cuando la situación tomó un giro todavía más divertido. Para ayudarla, su asistente apareció gateando detrás de ella, intentando permanecer fuera del encuadre mientras buscaba solucionar el problema con el teléfono. Pero el intento fue en vano: las cámaras captaron toda la escena.

Al darse cuenta de que todos la habían visto, Shakira no pudo contener la risa y decidió presentarla en plena transmisión. "Es mi asistente, estaba tratando de colgar la llamada, la veo caminando en cuatro", comentó divertida mientras abrazaba a Diana, quien finalmente saludó a la audiencia.

El conductor aprovechó el momento para bromear sobre lo sucedido. "Diana, me ha gustado porque tú intentando mantener la profesionalidad para colgar la llamada, has dicho 'yo creo que si me agacho mucho no me ven' y de pronto una persona reptando. Os agradezco mucho el momento", dijo David Broncano, provocando las carcajadas del estudio.

Lejos de convertirse en un momento incómodo, el episodio mostró el costado más espontáneo de Shakira y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la naturalidad con la que la artista reaccionó al inesperado blooper.