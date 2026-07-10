PUAM de ANSES: cuánto se cobra con el aumento y bono

¿Qué requisitos exige la ANSES para mantener activa la PUAM?

Para conservar el derecho al cobro de los haberes mensuales de la PUAM, los titulares deben cumplir con pautas de residencia y patrimonio preestablecidas. La normativa exige acreditar la residencia en el país por un período mínimo de diez años posteriores a cumplir la edad legal, y no percibir de forma simultánea ninguna otra jubilación, pensión o planes sociales incompatibles.

El soporte tecnológico del Estado ejecuta cruces de datos patrimoniales automatizados de forma periódica junto a la AFIP para corroborar que los beneficiarios encuadren en los parámetros de vulnerabilidad. El incumplimiento de las declaraciones impositivas o la adquisición de bienes que superen los topes pautados facultará a la entidad previsional a suspender temporalmente el beneficio de la seguridad social.

¿Cómo funciona el cobro de las asignaciones familiares asociadas a la pensión?

Los adultos mayores integrados en la PUAM de ANSES conservan el derecho a percibir las asignaciones familiares por hijo o cónyuge a cargo, según corresponda en sus declaraciones filiales. Estos conceptos complementarios asimilan el ajuste por movilidad mensual y se liquidan conjuntamente en el mismo recibo de sueldo previsional.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la PUAM en julio de 2026

Las jornadas de depósito bancario se unifican de forma paralela con el padrón general de las jubilaciones mínimas de la seguridad social, distribuyéndose bajo el siguiente esquema: