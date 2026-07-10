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PUAM de ANSES: cuánto se cobra con el aumento y bono

Se formalizó el esquema de cobros definitivo para los titulares de la protección previsional sin aportes completos. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba por movilidad del 2,15% y ratifica el plus extraordinario.

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PUAM de ANSES: cuánto se cobra con el aumento y bono

PUAM de ANSES: cuánto se cobra con el aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluyó las liquidaciones correspondientes al padrón de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Tras convalidarse que el incremento por movilidad mensual basado en la fórmula indexatoria se ubicó en el 2,15% por la inflación de mayo, los beneficiarios de este régimen especial verán reflejada la suba nominal de forma directa en sus recibos de sueldo.

Leé también Pensiones No Contributivas y PUAM: cuánto se cobra en julio con el aumento y el bono
Pensiones No Contributivas: cuánto se cobra en julio con el aumento del 2,15% y el bono de $70.000. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Esta actualización obligatoria se unificará con el desembolso de los soportes financieros extraordinarios implementados por el Estado nacional. Se confirma que la entidad previsional mantendrá vigente de oficio la distribución del bono de asistencia económica de $70.000, garantizando que el sector pasivo que accede a esta cobertura de la seguridad social sostenga un piso de ingresos coordinado.

¿Cuánto se cobra por la PUAM de ANSES con el incremento y bono?

PUAM de ANSES: cu&aacute;nto se cobra con el aumento y bono

PUAM de ANSES: cuánto se cobra con el aumento y bono

El organismo previsional determinó que el haber bruto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará técnicamente en $329.591,46 para este ciclo mensual. Al adicionarse el bono extraordinario de $70.000 que se otorga de forma directa a las escalas inferiores del sistema, las personas integradas en este régimen de cobertura percibirán un ingreso consolidado de $399.591,46 netos de bolsillo.

La PUAM equivale por normativa al 80% del valor de una jubilación mínima básica nacional. Los fondos seizan de manera conjunta en la cuenta de la seguridad social del titular, permitiendo una libre disposición del saldo electrónico mediante compras con tarjeta de débito o retiros en las terminales automáticas habilitadas en el sistema financiero.

¿Qué requisitos exige la ANSES para mantener activa la PUAM?

Para conservar el derecho al cobro de los haberes mensuales de la PUAM, los titulares deben cumplir con pautas de residencia y patrimonio preestablecidas. La normativa exige acreditar la residencia en el país por un período mínimo de diez años posteriores a cumplir la edad legal, y no percibir de forma simultánea ninguna otra jubilación, pensión o planes sociales incompatibles.

El soporte tecnológico del Estado ejecuta cruces de datos patrimoniales automatizados de forma periódica junto a la AFIP para corroborar que los beneficiarios encuadren en los parámetros de vulnerabilidad. El incumplimiento de las declaraciones impositivas o la adquisición de bienes que superen los topes pautados facultará a la entidad previsional a suspender temporalmente el beneficio de la seguridad social.

¿Cómo funciona el cobro de las asignaciones familiares asociadas a la pensión?

Los adultos mayores integrados en la PUAM de ANSES conservan el derecho a percibir las asignaciones familiares por hijo o cónyuge a cargo, según corresponda en sus declaraciones filiales. Estos conceptos complementarios asimilan el ajuste por movilidad mensual y se liquidan conjuntamente en el mismo recibo de sueldo previsional.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la PUAM en julio de 2026

Las jornadas de depósito bancario se unifican de forma paralela con el padrón general de las jubilaciones mínimas de la seguridad social, distribuyéndose bajo el siguiente esquema:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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