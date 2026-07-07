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Shakira quedó devastada tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: "Lágrimas de..."

Shakira publicó un sentido posteo luego de que Colombia quedara eliminada del Mundial 2026 ante Suiza en los octavos de final y se esfumara la posibilidad de un esperado cruce frente a Argentina en la siguiente instancia del torneo.

7 jul 2026, 21:39
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Shakira quedó devastada tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: Lágrimas de...

Shakira quedó devastada tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: "Lágrimas de..."

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Shakira quedó devastada tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: "Lágrimas de..."

Shakira no pudo ocultar su tristeza tras la eliminación de Colombia a manos de Suiza en los octavos de final del Mundial 2026. La artista utilizó sus redes sociales para expresar su dolor por la despedida del equipo, aunque también destacó el orgullo por la entrega de los jugadores y la manera en la que representaron al país durante la competencia.

Con un mensaje cargado de emoción, la cantante valoró el esfuerzo de la Selección y resaltó el sentimiento de unidad que generó el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo entre los jugadores y sus hinchas.

"Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos", destacó la entrega del equipo y el orgullo que generó en los simpatizantes durante el Mundial.

Además, se refirió al momento de angustia que protagonizó el delantero y aseguró que su emoción representaba el sentimiento de millones de colombianos que acompañaron al equipo durante la competencia: "Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección. Y, aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos"

Cómo se llama la canción del Mundial de Shakira

Shakira volvió a ser una de las grandes protagonistas del Mundial 2026. La cantante colombiana no solo quedó en el centro de la escena por el emotivo mensaje que publicó tras la eliminación de Colombia frente a Suiza en los octavos de final, sino también por su fuerte vínculo con la Copa del Mundo gracias a "Dai Dai", la canción oficial del torneo.

El tema, que interpretó junto al nigeriano Burna Boy, fue elegido por la FIFA como el himno de esta edición y rápidamente se convirtió en uno de los más escuchados por los fanáticos. Con una mezcla de pop, afrobeat y ritmos latinos, la canción acompaña la identidad del Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá y busca transmitir un mensaje de unidad, diversidad y celebración del fútbol.

La relación de la artista internacional con los Mundiales, sin embargo, viene de larga data. En Sudáfrica 2010 alcanzó un éxito mundial con "Waka Waka (This Time for Africa)", considerada por millones de hinchas como una de las mejores canciones de la historia de la competencia. Cuatro años después volvió a decir presente con "La La La (Brazil 2014)", consolidándose como una de las artistas más representativas de las Copas del Mundo.

En esta edición, su nombre volvió a ocupar los titulares por partida doble: por el impacto de "Dai Dai", que acompaña cada jornada del torneo, y por el conmovedor mensaje que dedicó a la Selección de Colombia tras su eliminación, en el que destacó la entrega del equipo y aseguró que las lágrimas de Luis Díaz representaban el sentimiento de millones de colombianos.

     

 

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