Cómo detectar si la heladera dejó de enfriar por falta de gas antes de llamar a un técnico

También hay que revisar cómo se distribuye el calor por el sistema. El caño de alta, que sale del compresor hacia el condensador, debe estar muy caliente. El condensador, según el modelo de heladera, puede ser la parrilla negra ubicada en la parte trasera, estar oculto en los laterales del equipo o encontrarse junto al motor con un ventilador.

Si la heladera funciona correctamente, la parrilla trasera o los laterales deben sentirse calientes, especialmente en la parte superior donde comienza el recorrido del refrigerante. Si esas zonas permanecen a temperatura ambiente mientras el motor sigue encendido, es una señal clara de una pérdida de gas refrigerante.

Qué indica que la heladera perdió refrigerante

Si el motor vibra y hace ruido, pero el compresor, el caño de alta y la parrilla trasera o los laterales permanecen fríos, es muy probable que la heladera haya perdido gas refrigerante debido a una filtración en el circuito.

En ese caso, la solución no consiste solamente en recargar el gas. Primero es necesario detectar y reparar la fuga para evitar que el refrigerante vuelva a escaparse y el problema se repita.