La polémica reacción de Paula Robles cuando le preguntaron por Juanita tras el escándalo con su ex

"Te hago una sola pregunta. Lo que dijo la mamá de Bautista, que eras irrespetuosa. ¿Eso? ¿Nada? ¿Eso? ¿Nada? Eso te pone de...", alcanzó a deslizar el notero de Intrusos, pero la bailarina fue tajante. Aunque sin dejar de sonreir, hizo un gesto que dejó traslucir su molestia y apenas atinó a pronunciar un "Por favor...", mientras revoleaba los ojos dejando en claro que no emitiría declaración alguna, y mucho menos tratándose de las cuestiones de Juanita.

Cuál fue la acusación de la mamá de Bautista Cuiña contra Paula Robles, tras el escandaloso encuentro de su hijo con Juanita Tinelli

La supuesta denuncia presentada por Juanita Tinelli tras un confuso episodio ocurrido durante la madrugada del viernes 12 de junio generó repercusiones por varios días, y al día de hoy lo sigue haciendo. La modelo aseguró haber sido agredida por Bautista Cuiña, su ex novio, mientras ambos se encontraban en un reconocido boliche de Costanera Norte. El hecho rápidamente tomó estado público y desató una fuerte controversia que sigue sumando nuevos capítulos.

Claro que con el correr de las horas, comenzaron a aparecer distintos testimonios que aportaron otra mirada sobre el conflicto. Personas cercanas al entorno del joven decidieron romper el silencio y recordar situaciones ocurridas durante la relación de la expareja, apuntando no solo contra Juanita Tinelli, sino también contra su madre, Paula Robles.

Entre las declaraciones que más repercusión generaron estuvieron las de Julieta Olivero, madre de Bautista Cuiña, quien hizo referencia al vínculo que mantuvieron ambas familias y recordó un episodio que, según contó, ocurrió una vez finalizada la relación sentimental entre los jóvenes. Sus dichos fueron difundidos por Ángel de Brito durante una emisión de LAM (América TV).

Al compartir el mensaje recibido, el conductor leyó al aire: “Lo de Paula Robles, cuando se separaron Bauti y Juana... Necesitábamos ropa que Juana le sacó a Bauti y yo le escribí para que la devuelvan y me clavó el visto”.

De acuerdo con el relato de Olivero, ese hecho, ocurrido en 2025, forma parte de una serie de situaciones que, desde su punto de vista, reflejan actitudes que cuestiona por parte de la hija de Marcelo Tinelli hacia su hijo. Al mismo tiempo, la mujer marcó una diferencia entre la actitud de Paula Robles y la del reconocido conductor, con quien aseguró haber mantenido siempre un trato cordial.

En ese sentido, expresó su enojo con la expareja de Marcelo Tinelli, a quien responsabilizó por no haber colaborado para resolver aquel conflicto de manera adulta. En cambio, destacó el comportamiento que, según sostuvo, tuvo el conductor durante todo ese tiempo.

“Es una maleducada. En cambio, Marcelo siempre fue un caballero. Me contestó siempre y ambos queremos lo mejor para nuestros hijos. Paula es nada, una hippie con Osde”, lanzó sin filtros, según reprodujo Ángel de Brito, mientras el caso mantiene a Bautista Cuiña en el centro de la polémica.