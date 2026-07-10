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AUH de ANSES en julio: confirman aumento y las fechas de cobro

Se formalizó el porcentaje de actualización mensual que impactará en las asignaciones sociales de todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba por movilidad basada en el IPC de mayo, reconfigurando los saldos generales.

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AUH de ANSES en julio: confirman aumento y las fechas de cobro

AUH de ANSES en julio: confirman aumento y las fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya ejecuta las liquidaciones correspondientes al universo de la protección social para el ciclo mensual en curso. Tras confirmarse de manera oficial que el aumento derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) quedó fijado en el 2,15%, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán reflejada esta actualización nominal en sus saldos de bolsillo de forma automática.

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Esta actualización obligatoria busca resguardar el poder adquisitivo de los sectores que no cuentan con ingresos formales registrados. Los depósitos de la AUH de ANSES en julio se procesarán de forma directa en las cuentas de la seguridad social, unificando el haber base indexado con los programas de asistencia nutricional vigentes para simplificar la administración del presupuesto familiar y agilizar el acceso a los fondos.

¿Cuánto se cobra por la AUH de ANSES con el aumento de julio?

AUH de ANSES en julio: confirman aumento y las fechas de cobro

AUH de ANSES en julio: confirman aumento y las fechas de cobro

El organismo previsional aplicará el 2,15% para fijar el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo en $148.049 para la zona general del país. De esa cifra total determinada por la fórmula de movilidad mensual, la entidad transfiere de manera directa el 80% neto de la prestación, lo que equivale a $118.439,20 netos de bolsillo por cada menor a cargo.

El 20% restante, que representa un descuento retenido de $29.609,80 por cada hijo, se acumula en las arcas del Estado a lo largo del año. Ese pozo secundario queda bajo custodia previsional y se libera de manera unificada en una sola transferencia bancaria una vez que la madre o tutor presenta la Libreta de la AUH completa con las firmas que acreditan el calendario de vacunación y la regularidad escolar.

¿Cómo se complementa la AUH con las escalas de la Tarjeta Alimentar?

Los titulares de la AUH acceden en su misma jornada bancaria a los fondos del programa Tarjeta Alimentar, subsidio que se adjudica de oficio según el padrón de menores de hasta 14 años inclusive. Los montos de este adicional se estratifican según la cantidad de hijos: las familias con un hijo perciben un extra de $72.250, las que poseen dos hijos cobran $113.299, y los hogares con tres o más menores acceden a $149.425.

A estos conceptos se le acopla el Plus de los Mil Días para los hogares con niños de hasta 3 años. Al gestionarse todas las órdenes de pago mediante la red de cajeros automáticos del sistema financiero nacional, los beneficiarios de la AUH de ANSES disponen de la asistencia económica del Estado de forma ágil y segura, sin necesidad de autorizaciones presenciales intermedias ni trámites burocráticas.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar el plus alimentario de forma automática?

El acceso al programa de asistencia nutricional se otorga de oficio y no requiere ningún trámite de inscripción física o virtual en las dependencias estatales. El cruce informático de las bases de datos de la entidad determina quiénes reúnen los requisitos socioeconómicos y habilita los fondos de manera directa en la misma tarjeta de débito de la prestación base.

Tienen derecho a percibir este extra las madres o padres que cobren la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive y las personas con discapacidad integradas en el padrón de la asignación (sin límite de edad). Los monotributistas ordinarios del sistema SUAF quedan excluidos por normativa de este beneficio, centralizando los recursos impositivos en los sectores con mayor vulnerabilidad.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH de ANSES en julio de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria se desplegarán siguiendo el orden secuencial del último dígito del documento de identidad del titular, organizándose de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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