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Choque en la Panamericana: detuvieron al abogado Andrés Prieto Fasano por la muerte de una conductora

Fue arrestado en Palermo, acusado de haber embestido un vehículo detenido sobre la autopista Panamericana, a la altura de Martínez. En el hecho murió una mujer de 31 años y otra ocupante sufrió heridas graves.

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El abogado laboralista fue arrestado en Palermo

El abogado laboralista fue arrestado en Palermo, acusado de haber embestido un vehículo detenido sobre la autopista Panamericana (Foto: A24).

Andrés Prieto Fasano, abogado laboralista de 37 años, fue detenido este jueves en Palermo por su presunta responsabilidad en el choque ocurrido durante la madrugada del sábado pasado sobre la autopista Panamericana, a la altura de Avenida Paraná, en Martínez, donde murió una conductora de 31 años.

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El siniestro ocurrió en la madrugada del sábado en Escobar. Un segundo camión quedó atrapado bajo la estructura colapsada.

La víctima fue identificada como Ivonne Pamela Escobar Camacho. La mujer viajaba en un Volkswagen Polo utilizado para una aplicación de viajes cuando ocurrió el siniestro. Una pasajera que iba en el vehículo sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladada a un centro de salud.

La investigación

De acuerdo con la investigación, el Volkswagen se encontraba detenido en el cuarto carril rápido de la autopista y tenía las balizas encendidas al momento del impacto. Los investigadores analizan si la detención se produjo como consecuencia de un desperfecto mecánico.

Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la secuencia. Según esas actuaciones, el vehículo permaneció detenido durante algunos segundos hasta que fue embestido desde atrás por un Hyundai conducido por Prieto Fasano.

El abogado también resultó herido en el choque. Al momento de su detención se encontraba en silla de ruedas. Durante el procedimiento estaba acompañado por su madre, Lidia María Fasano, exjueza jubilada del Departamento Judicial San Isidro, y por su hermano.

Pietro Fasano suele publicar imágenes en sus redes sociales junto a referentes políticos y figuras del ámbito religioso. (Foto: X @andyprietof)

Pietro Fasano suele publicar imágenes en sus redes sociales junto a referentes políticos y figuras del ámbito religioso. (Foto: X @andyprietof)

La detención

La detención fue concretada por la Dirección de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad. En la investigación intervienen la comisaría 10ª de San Isidro, correspondiente a Martínez Oeste, y la fiscal Carolina Asprella, quien caratuló la causa como "homicidio culposo".

Hasta el momento no se informó si al conductor del Hyundai se le realizó el test de alcoholemia.

Según el informe policial, la búsqueda para localizar al acusado se concentró en dos posibles domicilios, uno en Palermo y otro en San Isidro. Finalmente, el arresto se concretó en la Ciudad de Buenos Aires cuando salía de una vivienda que se encontraba bajo vigilancia.

Quién es el abogado

Prieto Fasano mantiene actividad en distintos ámbitos institucionales y académicos. En sus redes sociales suele publicar imágenes junto a referentes políticos y figuras del ámbito religioso.

Además, integra el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI), donde se desempeña como director de Relaciones Institucionales. También es profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires y publicista jurídico.

El arresto se concretó en la Ciudad de Buenos Aires cuando salía de una vivienda que se encontraba bajo vigilancia. (Foto: X @andyprietof)

El arresto se concretó en la Ciudad de Buenos Aires cuando salía de una vivienda que se encontraba bajo vigilancia. (Foto: X @andyprietof)

Su publicación más reciente en redes sociales muestra fotografías de un viaje por Europa. Entre las imágenes aparece junto al papa León XIV en el Vaticano.

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