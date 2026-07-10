Choque en la Panamericana: detuvieron al abogado Andrés Prieto Fasano por la muerte de una conductora

El abogado también resultó herido en el choque. Al momento de su detención se encontraba en silla de ruedas. Durante el procedimiento estaba acompañado por su madre, Lidia María Fasano, exjueza jubilada del Departamento Judicial San Isidro, y por su hermano.

Pietro Fasano suele publicar imágenes en sus redes sociales junto a referentes políticos y figuras del ámbito religioso. (Foto: X @andyprietof)

La detención

La detención fue concretada por la Dirección de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad. En la investigación intervienen la comisaría 10ª de San Isidro, correspondiente a Martínez Oeste, y la fiscal Carolina Asprella, quien caratuló la causa como "homicidio culposo".

Hasta el momento no se informó si al conductor del Hyundai se le realizó el test de alcoholemia.

Según el informe policial, la búsqueda para localizar al acusado se concentró en dos posibles domicilios, uno en Palermo y otro en San Isidro. Finalmente, el arresto se concretó en la Ciudad de Buenos Aires cuando salía de una vivienda que se encontraba bajo vigilancia.

Quién es el abogado

Prieto Fasano mantiene actividad en distintos ámbitos institucionales y académicos. En sus redes sociales suele publicar imágenes junto a referentes políticos y figuras del ámbito religioso.

Además, integra el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI), donde se desempeña como director de Relaciones Institucionales. También es profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires y publicista jurídico.

El arresto se concretó en la Ciudad de Buenos Aires cuando salía de una vivienda que se encontraba bajo vigilancia. (Foto: X @andyprietof)

Su publicación más reciente en redes sociales muestra fotografías de un viaje por Europa. Entre las imágenes aparece junto al papa León XIV en el Vaticano.