El insólito motivo por el que Rodrigo de Paul decidió hacer un documental sobre su vida

Allí contó que Francisco Stoessel, su ex cuñado, trabajará junto a él en esa serie documental sobre su vida. “Como productor, cero. Yo me levanté a las 9 para ir a entrenar y le digo: ‘Fran, ¿vas a venir conmigo?’. Se había acostado tarde la noche anterior. ‘No, hoy prefiero quedarme porque tengo que organizar todo lo del programa’, me dijo. Vuelvo y él seguía durmiendo. Me soltó la mano y encima le pregunté cómo hacíamos esta videollamada. ‘No sé, ¿lo hacemos con el teléfono?’, me dice. ‘¿No tenés una computadora?’. ‘Ay, me olvidé de cargarla...’, me dijo. Así que arrancamos con los malabares desde temprano. Pero bueno, creo que estamos bien”, dijo Rodrigo sobre el gran vínculo que tiene con el hermano de su ex.

Sobre de qué va a tratar el documental, el jugador campeón del mundo dijo: “Quiero que me conozcan en profundidad y creo que la gente merece eso. Entiendo mi imagen controversial y lo entiendo porque yo soy blanco o negro. Por cómo me visto, cómo hablo, por mi vida en general, no paso desapercibido. A través de eso la gente piensa cosas que no son reales y lo hago por mí”.