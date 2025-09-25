En vivo Radio La Red
El jubilado chaqueño que se volvió millonario, ganó 277 millones y confesó su deseo más íntimo

Jubilado ganó $277 millones en la Quiniela y lo que contó qué hará con el dinero conmovió a todos. Enterate.

Un hombre común, un vecino de toda la vida, cruzó la puerta de la Lotería Chaqueña con el corazón acelerado y una sonrisa que todavía no le entra en la cara. Se trata de un jubilado de la Prefectura Naval, que pasó de contar los billetes a fin de mes a tener en sus manos un cheque por nada menos que $277.159.591.

El jubilado fue uno de los dos grandes afortunados que el pasado sábado 20 de septiembre acertó cinco números en la Quiniela Poceada Chaqueña, que repartió un pozo histórico de $554.319.183.

“Todavía no caigo”, dijo con la voz quebrada de emoción. No se trataba solo de dinero: era el resultado de toda una vida de sacrificio y esperas postergadas.

Con los ojos brillosos, reveló cuál será el destino de semejante suma: “Voy a afianzar mi emprendimiento… y me voy a dar un gustito”, confesó, arrancando sonrisas entre los presentes.

No quiso dar demasiados detalles, pero se notó que detrás de esa palabra había años de sueños guardados, de pequeñas renuncias y de ilusiones que ahora sí podrá cumplir.

El jubilado realizó su apuesta en la Agencia N° 655 de Hermoso Campo, eligiendo los números 13, 46, 72, 88 y 95. Fue la fórmula que le cambió el destino en cuestión de segundos. La suerte estuvo repartida: otro vecino, en este caso una docente de Las Garcitas, también se llevó un premio idéntico con otra jugada.

En total, más de 100 personas con cuatro aciertos se llevaron también parte del pozo, confirmando que aquella noche la fortuna sobrevoló el cielo chaqueño.

El protagonista de esta historia se retiró con un cheque bajo el brazo y con una promesa clara: disfrutar, después de una vida de trabajo, de un poco de paz y un gustito que quedará solo en su intimidad.

