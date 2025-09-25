El jubilado chaqueño que se volvió millonario, ganó 277 millones y confesó su deseo más íntimo

No quiso dar demasiados detalles, pero se notó que detrás de esa palabra había años de sueños guardados, de pequeñas renuncias y de ilusiones que ahora sí podrá cumplir.

El jubilado realizó su apuesta en la Agencia N° 655 de Hermoso Campo, eligiendo los números 13, 46, 72, 88 y 95. Fue la fórmula que le cambió el destino en cuestión de segundos. La suerte estuvo repartida: otro vecino, en este caso una docente de Las Garcitas, también se llevó un premio idéntico con otra jugada.

En total, más de 100 personas con cuatro aciertos se llevaron también parte del pozo, confirmando que aquella noche la fortuna sobrevoló el cielo chaqueño.

El protagonista de esta historia se retiró con un cheque bajo el brazo y con una promesa clara: disfrutar, después de una vida de trabajo, de un poco de paz y un gustito que quedará solo en su intimidad.