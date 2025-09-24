En vivo Radio La Red
Policiales
TripleCrimen
Florencio Varela
POLICÍA BONAERENSE

Triple crimen en Florencio Varela: gran operativo en Villa Zavaleta para dar con el presunto autor intelectual narco

La Policía bonaerense desplegó un fuerte operativo en la Villa 21-24 de Barracas en busca del supuesto jefe narco señalado como ideólogo del asesinato de Morena, Brenda y Lara.

Justamente, el objetivo del operativo fue para hallar a quien sería el autor intelectual del triple crimen. En principio, esa persona no fue hallada hasta el momento aunque sí se produjeron varias detenciones.

Según datos que se conocen de la causa, el hombre se habría vengado de las jóvenes por un supuesto robo de cocaína que le habrían sacado. Los investigadores reconstruyen las últimas horas y sostienen la hipótesis que las tres chicas se subieron por sus propios medios a la camioneta "engañadas" por una "emboscada" que planificaron.

La alevosía con la que actuaron sobre los cuerpos de los cuerpos, sobre todo el de Lara, del que forman parte mutilaciones, cortes y fracturas, refuerzan la hipótesis de la "venganza narco" de la que habló el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

La Policía bonaerense tenía la información que el hombre, del cual no trascendió el nombre, se habría escondido en la Villa 21-24, ubicada en Barracas, ciudad de Buenos Aires.

Los detenidos y la investigación

En total, son cuatro los detenidos: dos mujeres de 28 y 19 años y dos hombres de 25 y 18. Entre ellos se encuentran los dueños de la casa, una pareja de nacionalidad peruana. Según fuentes judiciales, uno de los hombres estaría vinculado a una red narco con base en la villa 1-11-14.

El operativo incluyó intervenciones telefónicas, análisis de redes sociales y seguimientos que permitieron capturar a la pareja en un hotel alojamiento de la zona. Todos fueron imputados por homicidio agravado y quedaron a disposición de la Justicia.

Noticia en desarrollo...

