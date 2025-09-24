Triple crimen en Florencio Varela: gran operativo en Villa Zavaleta para dar con el presunto autor intelectual narco

La alevosía con la que actuaron sobre los cuerpos de los cuerpos, sobre todo el de Lara, del que forman parte mutilaciones, cortes y fracturas, refuerzan la hipótesis de la "venganza narco" de la que habló el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

La Policía bonaerense tenía la información que el hombre, del cual no trascendió el nombre, se habría escondido en la Villa 21-24, ubicada en Barracas, ciudad de Buenos Aires.

Los detenidos y la investigación

En total, son cuatro los detenidos: dos mujeres de 28 y 19 años y dos hombres de 25 y 18. Entre ellos se encuentran los dueños de la casa, una pareja de nacionalidad peruana. Según fuentes judiciales, uno de los hombres estaría vinculado a una red narco con base en la villa 1-11-14.

El operativo incluyó intervenciones telefónicas, análisis de redes sociales y seguimientos que permitieron capturar a la pareja en un hotel alojamiento de la zona. Todos fueron imputados por homicidio agravado y quedaron a disposición de la Justicia.

Noticia en desarrollo...