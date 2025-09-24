En vivo Radio La Red
Policiales
Trabajador
Asesinadas
Documento

Así hablaba Lara, la chica de 15 años asesinada, sobre sus condiciones como trabajadora sexual: "Si pagan en dólares mejor"

Bajo el falso nombre de Luna y diciendo que tenía 20 años, una de las víctimas del triple crimen en Florencio Varela había dado una nota a América TV. “Tomamos medidas de seguridad”, destacó.

Continúa la conmoción por el asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela luego de su desaparición en La Matanza. Precisamente esta última, la adolescente de 15 años, ya había aparecido en una nota en televisión en un móvil de América TV. “Si pagan en dólares, mejor”, dijo sobre su trabajo.

En la entrevista dada al programa de Sergio Lapegüe en América TV, Lara se hace llamar Luna y afirma tener 20 años, en tanto el tema se enfoca sobre el trabajo sexual de las jóvenes. El escenario es una calle de Floresta y Flor, la compañera de la joven asesinada en Florencio Varela reconoce: “Ella trabaja conmigo y a mi me contacta la persona que me contrata”.

En la nota se la escucha a Lara quejarse con los vecinos de la zona: “Nosotros estamos desnudas, pero nos sacan fotos y por eso estamos un poco enojadas porque es sin nuestro conocimiento”, indicó y mintió sobre la edad porque dijo “tengo 20 años”, para ocultar que era menor y proteger su identidad.

Por su parte, sobre el trabajo sexual dejó detalles y reconoció que “es muy nefasto lo que hablaron de telomovil, porque arreglamos con los clientes y nos vamos, pero los vecinos se quejan, son una falta de respeto porque nos tiran agua caliente”, y a su vez admitieron que no se iban de la zona porque “acá hay más plata. Aceptamos todos los medios de pago, si es en dólares mejor”, dijo Lara bajo su seudónimo de Luna.

Qué medidas de seguridad tomaba la menor asesinada

Tenemos más de 200 contravenciones, pero no pasa nada, porque qué puede hacer la policía más que pedirnos los documentos. También nos pagan como dama de compañía, los clientes nos dejan dormir en sus casas y nunca nadie nos maltrató. Tenemos nuestros clientes”, sostiene Lara con un tono descontracturado y hablando abiertamente de la prostitución callejera.

Claramente hacemos una videollamada para saber cómo son los clientes y minutos antes pedimos que nos paguen por adelantado por seguridad”, reconoció Lara en su intervención televisiva que hoy permite recordarla tras su brutal asesinato.

