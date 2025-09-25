Milett Figueroa habló de su separación de Marcelo Tinelli: la pregunta clave que evitó responder

Embed

Lo cierto es que en Intrusos (América TV), Karina Iavícoli contó qué le dijo la modelo peruana ante la consulta por la separación de Marcelo Tinelli y cuál fue la pregunta con la que insistió varias veces y nunca le contestó.

"Primero gracias por preguntar. No estoy triste, estamos bien. La deicisón fue mutua", le confió Milett a la periodista. Y luego Iavícoli remarcó cuál fue la consulta que evitó responderle en todo momento Figueroa: "Acá se abre un gris porque le pregunté tres veces si hubo terceros en discordia y no me lo contestó, evitó la respuesta todo el tiempo".

En tanto, sobre la separación del conductor, la modelo comentó: "Estamos bien, te pido perdón por no entrar en detalles. No quiero que nada de lo que diga se pueda mal interpretar. Cerramos esta historia con mucho amor, no tengo nada más que decir".

En tanto, minutos antes Paula Varela precisó que la decisión de separse la tomaron de manera conjunta el mismo martes por la tarde antes del anuncio formal del conductor en su programa luego de una charla que mantuvieron en la casa de él ya que la modelo se encuentra en la Argentina. "Venían de un desgaste y con proyectos personales", precisó la periodista.

Embed

Cómo reaccionó Cande Tinelli cuando Marcelo Tinelli confirmó al aire su separación de Milett Figueroa

En el momento en que Marcelo Tinelli anunció en su programa de streaming Estamos de Paso (Carnaval) que está soltero nuevamente confirmando el final de su relación con Milett Figueroa, su hija Cande Tinelli no pudo evitar hacer un irónico comentario al respecto.

“La amo mucho, pasé dos años hermosos y algún día puede venir acá tranquilamente”, dijo el conductor remarcando los buenos términos del final del noviazgo con la modelo peruana que se inició durante el 2023 en el certamen Bailando.

A lo que su hija Lelé reaccionó al aire de una manera inesperada y tarareó a pura ironía: “Gracias, gracias Milett...”, parafraseando al personaje del "Maestruli" personificado en ShowMatch por el uruguayo Sebastián Almada y que también forma parte de este nuevo programa.

“No, gracias, no”, comentó el conductor ante lo que dijo su hija con sus manos en señal de stop y al tiempo que agregó hablándole a su ahora ex: “Le quiero decir a ella, a su familia y a la gente de Perú muchas gracias y espero verla muy pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”.