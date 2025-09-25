Un clásico renovado: la receta de pancakes de banana con harina de coco que vas a amar

1 banana madura

2 huevos

3 cucharadas de harina de coco

½ cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Endulzante a gusto (puede omitirse)

Aceite en spray o una pizca de manteca para cocinar

¿Cómo se preparan?

En un bowl, pisar la banana hasta lograr un puré homogéneo.

Agregar los huevos y batir bien hasta integrar.

Incorporar la harina de coco, el polvo de hornear y, si se desea, la esencia de vainilla y el endulzante. La mezcla debe quedar espesa pero no seca; si resulta demasiado densa, se puede añadir un poco de leche o agua.

Calentar una sartén antiadherente con un poco de aceite en spray o manteca.

Colocar porciones de mezcla con la ayuda de un cucharón y cocinar a fuego bajo durante 2 o 3 minutos de cada lado, hasta que estén dorados.

Servir tibios, acompañados con frutas frescas, miel, sirope o yogur natural.

¿Por qué elegir harina de coco?

La harina de coco no solo es libre de gluten, sino que además aporta fibra, lo que ayuda a la saciedad y a regular el sistema digestivo. Su sabor suave combina muy bien con frutas como la banana, y es un ingrediente versátil que puede utilizarse en panes, tortas y galletitas.

En esta receta cumple un rol clave: absorbe bastante líquido, por lo que la preparación requiere poca cantidad para lograr la textura deseada. A diferencia de otras harinas, su aporte calórico es más bajo y contiene proteínas vegetales que complementan el valor nutritivo de la receta.

Un desayuno diferente para todos los días

Estos pancakes de banana y harina de coco son una alternativa ideal para quienes buscan variar la rutina alimenticia sin complicaciones. Lo mejor es que se preparan en pocos minutos, no necesitan equipos especiales y se adaptan a distintos gustos con toppings como frutos rojos, semillas o mantequilla de maní.

Ya sea para quienes siguen una dieta libre de gluten, para los que prefieren opciones más saludables o simplemente para quienes disfrutan de experimentar en la cocina, esta receta es una forma de transformar lo cotidiano en algo especial.