Un clásico renovado: la receta de pancakes de banana con harina de coco que vas a amar

Los pancakes de banana con harina de coco se convirtieron en una alternativa saludable y sin gluten para quienes buscan disfrutar de un desayuno o merienda nutritiva sin resignar sabor.

Los pancakes son un clásico que atraviesa culturas y generaciones. Desde su versión más tradicional, elaborada con harina de trigo y manteca, hasta las adaptaciones actuales, que priorizan lo saludable y lo natural, siempre encuentran un lugar en la mesa. En los últimos años, las combinaciones que incluyen harinas alternativas y frutas frescas ganaron terreno, y uno de los favoritos es el pancake de banana con harina de coco.

Además de ser fáciles de preparar, estos pancakes resultan aptos para quienes buscan opciones sin gluten, ya que la harina de coco se obtiene de la pulpa de la fruta deshidratada y no contiene trazas de trigo. También son naturalmente dulces gracias a la banana madura, lo que permite reducir la cantidad de azúcar o endulzante agregado.

¿Qué ingredientes se necesitan?

La lista de ingredientes es breve, algo que los convierte en una receta práctica para resolver desayunos, meriendas o incluso un postre rápido. Para hacer unos 6 pancakes medianos se recomienda:

  • 1 banana madura

  • 2 huevos

  • 3 cucharadas de harina de coco

  • ½ cucharadita de polvo de hornear

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

  • Endulzante a gusto (puede omitirse)

  • Aceite en spray o una pizca de manteca para cocinar

¿Cómo se preparan?

  • En un bowl, pisar la banana hasta lograr un puré homogéneo.

  • Agregar los huevos y batir bien hasta integrar.

  • Incorporar la harina de coco, el polvo de hornear y, si se desea, la esencia de vainilla y el endulzante. La mezcla debe quedar espesa pero no seca; si resulta demasiado densa, se puede añadir un poco de leche o agua.

  • Calentar una sartén antiadherente con un poco de aceite en spray o manteca.

  • Colocar porciones de mezcla con la ayuda de un cucharón y cocinar a fuego bajo durante 2 o 3 minutos de cada lado, hasta que estén dorados.

  • Servir tibios, acompañados con frutas frescas, miel, sirope o yogur natural.

¿Por qué elegir harina de coco?

La harina de coco no solo es libre de gluten, sino que además aporta fibra, lo que ayuda a la saciedad y a regular el sistema digestivo. Su sabor suave combina muy bien con frutas como la banana, y es un ingrediente versátil que puede utilizarse en panes, tortas y galletitas.

En esta receta cumple un rol clave: absorbe bastante líquido, por lo que la preparación requiere poca cantidad para lograr la textura deseada. A diferencia de otras harinas, su aporte calórico es más bajo y contiene proteínas vegetales que complementan el valor nutritivo de la receta.

Un desayuno diferente para todos los días

Estos pancakes de banana y harina de coco son una alternativa ideal para quienes buscan variar la rutina alimenticia sin complicaciones. Lo mejor es que se preparan en pocos minutos, no necesitan equipos especiales y se adaptan a distintos gustos con toppings como frutos rojos, semillas o mantequilla de maní.

Ya sea para quienes siguen una dieta libre de gluten, para los que prefieren opciones más saludables o simplemente para quienes disfrutan de experimentar en la cocina, esta receta es una forma de transformar lo cotidiano en algo especial.

