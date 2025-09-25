Fuegos artificiales: la particular despedida a Lara de la joven con la que compartió las calles como trabajadora sexual

En una de ellas, escribió: “Yo sé que de ahora en más sos otro angelito más que me va a cuidar desde arriba. Dios te bendiga en la gloria, mi reina. Ya no batallás acá, hermosa. Descansá en paz”.

En otra publicación, acompañada de un video donde se ven los fuegos artificiales iluminando el cielo, expresó: “Vamos, mi reinita, que te despedimos de la mejor manera”. Y completó el homenaje con una frase cargada de ternura: “Chispas, caramelos y sonrisas, como vos decías. Volá alto, amiga”.

El gesto fue compartido y replicado por otros vecinos y amigos del barrio, que recordaron a Lara con mensajes similares.

Una amistad marcada por la televisión y el trabajo en las calles

La relación entre Lara y Florencia había trascendido públicamente un par de meses atrás, cuando ambas participaron de una entrevista televisiva en A24.

En ese momento, la adolescente, que se presentó como Luna y dijo tener 20 años, buscaba defenderse de las acusaciones de vecinos del barrio porteño de Flores, quienes denunciaban la presencia de prostitución en la vía pública.

“Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin nuestro consentimiento, y eso me parece una falta de respeto”, declaró Lara frente a las cámaras, con la naturalidad de quien intentaba hacerse escuchar.

Ella y su amiga explicaron que no trabajaban en la calle como señalaban las denuncias, sino que ese lugar era simplemente un punto de encuentro con clientes para trasladarse luego a otro sitio.

Hoy, esas imágenes resurgieron en las redes sociales como un recordatorio de la voz de Lara, interrumpida trágicamente a los 15 años.

El triple femicidio narco en Florencio Varela que conmocionó al país

El caso que sacudió a la opinión pública comenzó el viernes pasado, cuando las tres jóvenes desaparecieron en La Matanza tras ser vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

Durante cinco días, familiares, amigos y vecinos reclamaron su aparición con vida, hasta que la madrugada del miércoles la Policía Bonaerense confirmó la peor noticia: los cuerpos estaban enterrados en una casa de Florencio Varela.

brenda-lara-y-morena-las-chicas-la-matanza-asesinadas-florencio-varela

El hallazgo se produjo en una vivienda de la intersección de Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone. En el lugar, dos personas fueron sorprendidas mientras limpiaban manchas de sangre con lavandina. Luego de excavar en el patio, los peritos encontraron los restos de las tres víctimas.

Según fuentes policiales, uno de los cuerpos presentaba signos de desmembramiento y otro tenía una bolsa en la cabeza. La brutalidad del crimen reforzó la hipótesis de un ajuste de cuentas narco.

Una despedida con dolor y con furia

Para las amigas y vecinas, la noticia fue devastadora. Florencia no solo usó las redes para despedir a Lara, sino también para enviar un mensaje implícito: que nadie olvide quién era ella y que se haga justicia.

Los fuegos artificiales, filmados y compartidos en sus historias, se convirtieron en una forma de contrarrestar la violencia con luz y color. “Era su manera de estar presente en medio de tanto dolor”, explicó otra joven que participó del homenaje.

En los comentarios, muchos expresaron indignación y bronca por la crueldad del caso. “No hay palabras para tanto dolor. Justicia por Lara, Brenda y Morena”, escribió una vecina.

El recuerdo vivo de Lara

El testimonio de Florencia ayuda a trazar un perfil de Lara más allá de la tragedia. Una adolescente alegre, de sonrisa fácil, que todavía conservaba gestos de niña.

“Era la más chiquita del grupo, nuestra bebita”, había dicho otra amiga días antes. Ese rol de “hermana menor” también quedó reflejado en los mensajes de Florencia, que la llamaba “reinita” y la recordaba como alguien que dejaba huellas de dulzura a su paso.

La investigación: una trama narco detrás del crimen

Mientras las amigas lloran, la Justicia sigue adelante con la investigación. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que las tres jóvenes “cayeron en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico”, que habría preparado la emboscada como parte de una venganza.

Hasta el momento, hay cuatro detenidos: dos hombres de 25 y 18 años, y dos mujeres de 28 y 19. Según trascendió, dos de ellos fueron encontrados en la vivienda de Villa Vatteone al momento del allanamiento.

La PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad) tomó intervención en el caso ante la posible participación de una banda internacional.

Entre la memoria y la justicia

La despedida con fuegos artificiales fue apenas uno de los múltiples gestos que se multiplicaron en La Tablada y Florencio Varela. Velas, murales improvisados y fotos de las víctimas acompañadas con frases como “Justicia por ellas” poblaron las calles durante las últimas horas.

La comunidad no solo llora la pérdida, sino que exige una respuesta contundente. “Nadie es dueño de la vida de nadie. Queremos justicia y que los culpables lo paguen”, repiten familiares y amigas en cada aparición pública.

Una despedida que trasciende

El homenaje de Florencia sintetizó el espíritu de muchas jóvenes que sienten que podrían haber estado en el lugar de Lara, Morena o Brenda. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo de La Matanza como una forma de decir presente, de marcar que la memoria seguirá viva más allá de la oscuridad del crimen.

“Descansá en paz, amiga. Volá alto, al cielo”, escribió. Una frase que, entre la bronca y la tristeza, refleja el anhelo colectivo de que las tres víctimas encuentren la paz que les fue arrebatada.