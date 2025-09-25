Escándalo internacional: la mamá de Benjamín Vicuña viajó de urgencia a la Argentina para enfrentar a la China Suárez

La comparación con Blanquita, la hija de Pampita y Vicuña que murió a los seis años, estremeció tanto a Chile como a la Argentina. Para las periodistas que debatieron el tema, la situación actual es alarmante: “Nunca vi ni a Benicio, ni a Bautista, ni a Beltrán, los hijos de Vicuña y Pampita, tan expuestos como están estos niños. Al final del día, ¿quién vela por ellos?”

Ese comentario encendió todas las alarmas: la familia Luco estaría convencida de que la exposición pública de Magnolia y Amancio puede traer consecuencias irreversibles.

Consciente de lo delicado del tema, Isabel Luco decidió tomar cartas en el asunto. Según confirmaron desde Santiago, viajó a Buenos Aires no solo para contener a Benjamín, sino también para interferir directamente con la China Suárez y dejar en claro que la familia no está de acuerdo con el nivel de exposición de los chicos.

La decisión no es menor: la presencia de la madre de Vicuña podría reavivar la disputa legal y sumar presión en los tribunales argentinos, donde el actor y su expareja mantienen la custodia compartida.