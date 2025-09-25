En vivo Radio La Red
Isabel Luco Morandé
China Suárez
Atención

Escándalo internacional: la mamá de Benjamín Vicuña viajó de urgencia a la Argentina para enfrentar a la China Suárez

Afirman que Isabel Luco Morandé viajó de urgencia para enfrentar a la China Suárez e intervenir ante sus nietos. Enterate.

Escándalo internacional: la mamá de Benjamín Vicuña viajó de urgencia a la Argentina para enfrentar a la China Suárez

La interna entre Benjamín Vicuña y la China Suárez sumó un capítulo inesperado y ahora traspasó fronteras. Desde Chile, panelistas de televisión confirmaron que Isabel Luco Morandé, la madre del actor, viajó de urgencia a Buenos Aires para apoyar a su hijo en medio de la tensa disputa por sus hijos menores, Magnolia y Amancio.

El viaje de la matriarca Vicuña no es casual. Según revelaron en un ciclo chileno, la familia del actor está “muy preocupada” por la exposición mediática que están teniendo los niños, sobre todo después de que la China regresara de Turquía tras pasar 20 días junto a Mauro Icardi y los menores.

“Si Benjamín Vicuña tanto quiere o tanto le duelen las acciones que está tomando su expareja, entonces yo creo que la custodia compartida es lo mejor”, dispararon desde la televisión chilena.

“Lo otro, que el nivel de exposición de esos niños claramente es doloroso. Es más, Magnolia tiene la misma edad que tenía Blanquita al momento de fallecer. Y eso, para la prensa argentina, es un espejo doloroso que reabre heridas”, agregó otra panelista, en referencia a la tragedia que enlutó a Pampita y Vicuña en 2012.

La comparación con Blanquita, la hija de Pampita y Vicuña que murió a los seis años, estremeció tanto a Chile como a la Argentina. Para las periodistas que debatieron el tema, la situación actual es alarmante: “Nunca vi ni a Benicio, ni a Bautista, ni a Beltrán, los hijos de Vicuña y Pampita, tan expuestos como están estos niños. Al final del día, ¿quién vela por ellos?”

Ese comentario encendió todas las alarmas: la familia Luco estaría convencida de que la exposición pública de Magnolia y Amancio puede traer consecuencias irreversibles.

Consciente de lo delicado del tema, Isabel Luco decidió tomar cartas en el asunto. Según confirmaron desde Santiago, viajó a Buenos Aires no solo para contener a Benjamín, sino también para interferir directamente con la China Suárez y dejar en claro que la familia no está de acuerdo con el nivel de exposición de los chicos.

La decisión no es menor: la presencia de la madre de Vicuña podría reavivar la disputa legal y sumar presión en los tribunales argentinos, donde el actor y su expareja mantienen la custodia compartida.

