El nuevo drama de Emiliano Pinsón mientras lucha contra el Parkinson: por qué no puede volver a la Argentina

En las últimas horas, el periodista deportivo Emiliano Pinsón, quien se encuentra en España donde realiza un tratamiento contra el Parkinson, contó el nuevo drama que afronta: no puede volver a la Argentina.
A pesar de contar con el aval médico para tomarse unos días de descanso y viajar al país para pasar las Fiestas con su familia, una traba burocrática le impide salir del territorio europeo. La situación fue expuesta por el propio comunicador, de 53 años, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.
“Sigo haciendo el tratamiento. El martes (por hoy) tengo la última sesión del año y me permitieron unos días de vacaciones, con algunas restricciones, para poder viajar a Buenos Aires. No sé cuándo voy a llegar. Todavía no tengo el pasaje, pero probablemente el viernes esté por allá. El problema es que no tengo el papel de salida”, explicó.
Sin esa autorización oficial, el exintegrante de Radio La Red y Fútbol para Todos no puede abandonar España, pese a tener toda la documentación presentada desde hace meses. Según contó, el trámite fue iniciado en agosto y continúa sin respuesta por parte de las autoridades.
“Presentamos el papel con Joaquín (su hijo) y todavía no salió. Tengo todo en regla y estoy en un limbo judicial. El Ministerio se tiene que decidir y no lo hizo. Está todo en trámite, en el aire, pero la idea es volver y luego terminar todo acá”, detalló.
Desde junio, Pinsón reside en Pamplona, donde lleva adelante un tratamiento experimental que busca ralentizar el avance de la enfermedad que le diagnosticaron en 2021: una variante atípica del Parkinson, conocida como Atrofia Multisistémica. Actualmente afronta la última sesión del año. El plan médico es de largo plazo y deberá continuar al menos hasta julio de 2026, por lo que la idea del comunicador es viajar a la Argentina solo por unos días y luego regresar a España para completar el proceso.
“Probablemente, el viernes esté por Buenos Aires, pero no tengo un papel de salida”, reiteró en el mensaje que tuvo cientos de reacciones y palabras de apoyo. En la misma línea, Pinsón cuestionó la “burocracia al tope en España”.
Por último, el comunicador señaló que la distancia con su familia se vuelve cada vez más difícil de sobrellevar, pese a las frecuentes visitas de sus hijos Joaquín, Victoria y Valentín.
“Acá entendí lo que es el olor del afecto, el olor del abrazo. Con el telefonito uno ve a la gente, pero lo que vale un abrazo no pensé que tanto. Hoy lo necesito como combustible”, concluyó, mientras espera la autorización que le permita sacar un pasaje y regresar al país para pasar las Fiestas.