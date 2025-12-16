El preocupante sincericidio de Homero Pettinato tras las acusaciones de La Reini: "Me da vergüenza que.."

Incluso, aseguró que "tengo elementos de sobra para demandarla, pero tampoco lo haré. Solo quiero que se termine esta violencia".

Qué dijo La Reini sobre Homero Pettinato

La separación de Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato, que se produjo a mediados de este año, volvió a quedar bajo la lupa en los últimos días tras la reaparición de un conflicto que parecía cerrado. El final de la relación, lejos de quedar atrás, derivó en un nuevo escándalo público con fuerte repercusión en redes sociales.

A través de sus cuentas de Instagram, ambos expusieron capturas de conversaciones privadas que mantuvieron por WhatsApp durante aquel período. Los mensajes, atravesados por reproches y acusaciones, reflejaron un vínculo marcado por la tensión y el desgaste emocional.

“Te la pasás laburando de mierdas que a nadie le importan y te creés Angelina Jolie”, le escribió él. La respuesta de la influencer no fue menos dura: “Te despertás todos los días a las cuatro de la tarde porque te la pegás. Sos un desastre total, sos recontra pelotudo y vago”.

Tras varios días sin pronunciarse públicamente, Sofía reapareció en sus redes con un extenso descargo en el que se refirió tanto a la relación que mantuvo con Pettinato como a las consecuencias que tuvo la exposición del conflicto. En su mensaje, apuntó contra las críticas y ataques que aseguró haber recibido en las últimas horas desde distintos ámbitos.

"Hola, bueno aparezco después de estar siendo cancelada hace más de tres días enteros por todo un país y todos los medios de comunicación diciendo que soy violenta, psicópata, que tendría que estar internada o presa, recibiendo millones de mensajes que ojalá me maten o me caguen a piñas", comenzó.

Y siguió su relato sobre el hater que recibe desde entonces: "Todo Twitter haciéndome body shaming por mi cuerpo y por un vestido que usé. Se ve que esto no es violencia y ustedes esperaran que fuera Sarah Kay o Dalai Lama. Quiero decirles que yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan grande como esa".

En el marco de su extenso descargo público, La Reini se refirió a cómo vivió el vínculo y a las razones que, según explicó, la llevaron a involucrarse en una relación que terminó siendo conflictiva. Desde un lugar introspectivo, habló de sus expectativas, de las dinámicas que se generaron y del desgaste emocional que atravesó.

"Reconozco que me dejé llevar por la idea del amor romántico y me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda, pero yo eso no lo quiero juzgar, eso desencadenaba un montón de situaciones y actitudes que yo no nunca supe cómo manejarlas".

En esa misma línea, la influencer profundizó sobre cómo fue relegando aspectos personales para intentar sostener el vínculo, algo que —según señaló— terminó agravando la situación y exponiendo lo peor de ambos. "Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya, obviamente eso no iba a funcionar y fue escalando la toxicidad hasta terminar en esto: en mostrar nuestras peores miserias. Fue una relación que tendría que haber terminado desde el minuto 0. Es verdad que nos metimos en un círculo vicioso y yo dije cosas horribles. A mí me daba mucha bronca esforzarme tanto y recibir, desprecios, desplantes y mentiras".

"Estar con una persona que te dejaba de contestar a las 6 de la tarde y no aparecía hasta el otro día y vos no tenías ni idea. O salir con esta persona y que vaya al baño y se olvide que vos estabas ahí acompañándolo", describió conductas que, desde su mirada, marcaron la relación y generaron incertidumbre y angustia durante el tiempo que estuvieron juntos.

Por último, amplió su descargo hacia una reflexión más general sobre vínculos, cuidados y responsabilidades, con un mensaje que excedió su experiencia personal. "Hablemos de ITS, mujeres hétero contagiadas por sus maridos, amantes, chongos... Eso no es violencia tampoco, vos ni enterada pensas que tenés un pacto monogámico y transparente y después te enteras de cosas. Pero bueno, una es la loca y después el varón aparece llorando y es el buen hombre", concluyó.