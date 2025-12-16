Se reaviva la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi: quién pasará Navidad con sus hijas

En medio del debate, Pochi de Gossipeame expresó su postura: "Se lo merece Icardi". Mientras que Balbiani agregó: "La Justicia tiene que inclinarse por el padre que está trabajando, pero bueno, en este caso, no sé qué es lo que va a decidir".

¿Cuál fue el insólito blooper de Wanda Nara al declarar en la causa donde está detenido Nicolás Payarola?

El abogado Nicolás Payarola permanece bajo arresto desde hace varias semanas, señalado por una supuesta estafa millonaria que habría perjudicado a más de diez clientes.

Dentro del marco de la causa, una de las personas convocadas como testigo fue Wanda Nara, dado que Payarola había ejercido como su representante legal. No obstante, su llegada a la Fiscalía generó comentarios por un inesperado blooper.

La figura de MasterChef Celebrity (Telefe) se presentó en la UFI de Benavídez poco antes de las 8 de la mañana del lunes, acompañada por su pareja Martín Migueles y su letrado Diego Palombo.

En el programa Desayuno Americano (América TV) detallaron que, al arribar antes de lo previsto, Wanda tuvo que permanecer en el vehículo junto a su novio tomando mates, aguardando la llegada del fiscal. Como la sede judicial todavía no había abierto, la mediática esperó algunos minutos hasta que finalmente se hizo presente Cosme Iribarren, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, y recién entonces pudo ingresar para dar su testimonio. Cabe recordar que fue el propio Payarola quien, en su declaración indagatoria, solicitó que Nara fuera citada como testigo.

"Tuvo que esperar unos minutos aquí afuera tomando unos mates con su novio Martin Migueles, que vino a acompañarla y no quiso hablar", relató Agustina Binotti, cronista del ciclo conducido por Pamela David.

La periodista añadió desde la entrada del edificio: "Diez minutos más tarde llegó el fiscal y comenzó (Wanda) a declarar dentro como testigo en la causa donde está detenido Nicolás Payarola, su ex abogado".

Al ser abordada por el móvil de Desayuno Americano, la empresaria respondió con pocas palabras: "No voy a hablar, gracias".

Sobre su rol en la audiencia, el periodista Carlos Salerno opinó: "Mentir no puede. Lo que tiene que hacer Wanda es ser muy precisa por eso está su abogado Diego Palombo, seguramente le hicieron una especie de coaching".