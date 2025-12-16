Cuánto necesitó ganar una familia porteña para ser de clase media en noviembre de 2025. 

Sector medio frágil: hogares con ingresos mensuales iguales o superiores a la Canasta Total (CT), pero que no alcanzan 1,25 veces ese valor. Los ingresos van desde $1.661.523 hasta $2.076.904.

hogares con ingresos mensuales iguales o superiores a la Canasta Total (CT), pero que no alcanzan 1,25 veces ese valor. Los ingresos van desde $1.661.523 hasta $2.076.904. Sector medio o clase media: hogares con ingresos de al menos 1,25 veces la CT y que no superan cuatro veces ese valor. En este grupo se ubican quienes ganan entre $2.076.904 y $6.646.095 por mes.

hogares con ingresos de al menos 1,25 veces la CT y que no superan cuatro veces ese valor. En este grupo se ubican quienes ganan entre $2.076.904 y $6.646.095 por mes. Sector acomodado: hogares cuyos ingresos mensuales superan cuatro veces la Canasta Total, es decir, más de $6.646.095.

Familia tipo porteña.jpg La Dirección de Estadística y Censos de CABA determinó cuáles son los ingresos para acceder a la cobertura de todas las necesidades.

Inflación en CABA: cuánto subieron los precios en noviembre

En noviembre, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,4%, según el Instituto de Estadística y Censos porteño. De este modo, el IPC de CABA acumuló un incremento del 28,3% en los primeros once meses de 2025.

En términos interanuales, el aumento de precios alcanzó el 32,6%, por encima del registro de octubre, cuando la inflación mensual había sido del 2,2%.

El aumento de noviembre estuvo impulsado principalmente por subas en los rubros Recreación y cultura; Cuidado personal; Transporte; Restaurantes y hoteles; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvieron un impacto directo en el costo de vida de los hogares porteños.