Cuánto necesitó ganar una familia porteña para ser de clase media en noviembre de 2025
La Dirección de Estadística y Censos de CABA determinó cuáles son los ingresos para acceder a la cobertura de todas las necesidades de un grupo familiar integrado por dos adultos y dos chicos.
Una familia tipo propietaria en la Ciudad de Buenos Aires necesitó ingresos mensuales de entre $2.076.904 y $6.646.095 en noviembre de 2025 para ser considerada de clase media, según informó la Dirección General de Estadística y Censos porteña. Los datos surgen del Sistema de Canastas de Consumo que utiliza el organismo para medir pobreza, indigencia y estratos sociales.
En paralelo, un hogar compuesto por dos adultos y dos menores debió contar con $1.308.061 para no ser considerado pobre durante el anteúltimo mes del año. La cifra representó una suba del 2,3% respecto de octubre, cuando la canasta básica total se ubicaba en $1.279.205.
Para no caer en la indigencia, en tanto, una familia de las mismas características necesitó $703.324.
Ingresos necesarios para ser de clase media en CABA
De acuerdo al informe oficial, en noviembre una familia de cuatro integrantes se ubicó en los distintos segmentos sociales según los siguientes niveles de ingresos:
Sector medio frágil: hogares con ingresos mensuales iguales o superiores a la Canasta Total (CT), pero que no alcanzan 1,25 veces ese valor. Los ingresos van desde $1.661.523 hasta $2.076.904.
Sector medio o clase media: hogares con ingresos de al menos 1,25 veces la CT y que no superan cuatro veces ese valor. En este grupo se ubican quienes ganan entre $2.076.904 y $6.646.095 por mes.
Sector acomodado: hogares cuyos ingresos mensuales superan cuatro veces la Canasta Total, es decir, más de $6.646.095.
Inflación en CABA: cuánto subieron los precios en noviembre
En noviembre, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,4%, según el Instituto de Estadística y Censos porteño. De este modo, el IPC de CABA acumuló un incremento del 28,3% en los primeros once meses de 2025.
En términos interanuales, el aumento de precios alcanzó el 32,6%, por encima del registro de octubre, cuando la inflación mensual había sido del 2,2%.
El aumento de noviembre estuvo impulsado principalmente por subas en los rubros Recreación y cultura; Cuidado personal; Transporte; Restaurantes y hoteles; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvieron un impacto directo en el costo de vida de los hogares porteños.